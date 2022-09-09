نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار هاتف سامسونج galaxy A04s الجديد ومواصفاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار هاتف سامسونج galaxy A04s الجديد ومواصفاته .. ينتظر الكثير من المتابعين لسوق الهواتف الذكية وكذلك الإصدارات التي تتنافس فيها الشركات العالمية لإصدار الهواتف المحمولة بين أوبو وسامسونج وكذلك آيفون وغيرها من الهواتف والشركات التي تتنافس في المميزات وتتسابق في تقديم المزايا وكذلك المواصفات الجيدة للفرد المستهلك فكان انتظار شركة سامسونج العالمية والكبيرة هو الأصعب وذلك بسبب إعلانها عن الهاتف الجديد وقرب موعد طرحه وانطلاقه ووجود بعض التسريبات التي تخص المزايا والرد عليها من قبل الشركة نفسها وكما تتجه التوقعات والأقاويل الخاصة بالمتابعين وخبراء الهواتف الذكية فإن الهاتف المتوقع طرحه بالكاميرا العالية الجودة وكذلك الدقة ستكون مميزة في هذا الإصدار وكذلك السعر سيكون عصري متوسط وكذلك منافس لغيره من الهواتف ذات نفس المميزات والإمكانيات وبالمقارنة بالسمتوى العالي الذي يطرح الهاتف به .

أسعار هاتف سامسونج galaxy A04s الجديد

وقد أعلنت التسريبات أن الهاتف الجديد لسامسونج والذي اطلق عليه وقد نوهت عنه الشركة مسبقاً.

سامسونج galaxy A04s سيكون سعره عند الطرح ما يقارب 170 دولار تقريبًأ .

وهو ما أكده العديد من المتخصصين بجانب أن الشركة تقترب من اطلاقه والإعلان عنه رسميًأ .

وقد تم تسريب عدة مواصفات عن الهاتف وأبرزها هي : –

أن الهاتف مزود بشاشة مقياسها 6.5 بوصة تقريبًا.

وكذلك من النوع PLs LCD كما أن به معالج قوي جدًا يطلق عليه Exynos 850 .

والذاكرة العشوائية التي به من 3 و 4 جيجا بايت وهي الرامات كما يطلق عليها البعض.

بجانب أنه سيكون بمعالج رسومات G52 Mali.

وكذلك الذاكرة الداخلية للهاتف ستكون بمساحة 64 جيجا بايت.

والكاميرا الأساسية ستكون مدعومة بـ 3 فتحات للعدسة .

والتي دقة الواحدة منهم 2و 2 و 50 ميجا بيكسل أما الكاميرا الأمامية ستكون 5 ميجا بكسل .

بجانب تلك الإمكانيات فالهاتف به تقنية عالية الجودة من أجل التعرف على وجه من يحمله.

والتي تضاف للكاميرات الأمامية للهواتف وكذلك به مخرجين للـ sim لشريحتين.

فهو يتحمل شريحتي جوال بجانب أن المزود الخاص بالسماعات والمخصص لها .

يكون بمنفذ 3.5 ملم .

كل هذا بجانب أن الهاتف به منفذ أيضًا USB Type-c 2.0 للشحن .

اكما أنه به خاصية بالماسح لبصمات الأصابع.

وكذلك بطارية عملاقة سعتها 5000 ميلي أمبير.