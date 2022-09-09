نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استرجاع حساب ببجي مسروق أو مُعطل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك ببضع خطوات بسيطة استرجاع حساب ببجي مسروق أو مُعطل، ففي خلال الفترة الأخيرة تعرض عدد من لاعبي لعبة PUBG الشهيرة إلى الاستيلاء أو تعطيل الحساب الخاص بهم، خاصة إذا كان يحمل هذا الحساب العديد من المميزات والشحنات، فالبعض من اللاعبين يمتد بها العراك في العالم الافتراضي إلى العالم الحقيقي ويقومون بواسطة تطبيقات معينة بأخذ حسابات الأخريين، فقد تعددت الطرق التي من خلالها يتم حل المشكلة من أهمها التواصل مع الإدارة القائمة على اللعبة أو عبر البريد الإلكتروني، وغيرها من الطرق التي نستوضحها مع حضراتكم بالتفصيل خلال مقالنا اليوم لاستعادة الحساب مفعل من جديد وبه كل المميزات التي كانت متواجدة عليه قبل التَعطل.

استعادة حساب ببجي مسروق أو مُعطل

التواصل مع الدعم الفني للعبة أحد أهم الطرق المتبعة لاستعادة الحساب مرة أخرى، حيث تعد الاستيلاء على الحساب أمر غير قانوني على الإطلاق لذا من خلال التواصل مع فريق عمل اللعبة عبر المراسلة من خلال البريد الإلكتروني لهم مركز المساعدة والدعم الفني الخاص بـ PUBGM – Tencent، حيث يتم شرح المشكلة بالتفصيل ليقوم أحد أعضاء الدعم بحل المشكلة على الفور.

استرجاع حساب ببجي مسروق بواسطة الجيميل

حساب الجيميل أحد أهم الطرق المتبعة لاستعادة الحساب والتي أثبتت جدوى من خلال تجربتها، فهذه الطريقة تستلزم وجود حساب مسجل في gmail وذلك عند الدخول إلى اللعبة في باديء الأمر، ثم القيام بما يلي من خطوات:

في البداية يجب الدخول إلى اللعبة والذهاب على أيقونة نسيت كلمة المرور.

يتم إدخال البيانات المطلوبة ومن بينها البريد الإلكتروني على Gmail.

ستصلك رسالة عبر بريدك الإلكتروني تتضمن تغيير كلمة المرور.

عليك إدخال كلمة مرور صعبة ( حتى يصعب أخذ الحساب من قبل الآخرين) جديدة خاصة بك مع الاحتفاظ بها في مكان آمن.

إدخال كلمة المرور الجديدة باللعبة ليتم تسجيل الدخول إليها بنجاح.

كيفية تشغيل لعبة ببجي على الكمبيوتر

يمكن ذلك من خلال محاكي GameLoop عبر تطبيق الخطوات التالية: