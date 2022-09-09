نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون 14 Apple iPhone pro max الجديد الاحترافي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات ايفون 14 Apple iPhone pro max حيث أصبح هذا الهاتف هو الشغل الشاغل الآن لكل عشاق الهواتف الذكية المقدمة من شركة أبل ، حيث إن الشركة على وعي بكل ما يحتاج إليه العملاء دائمًا ، لذلك ؛ تحرص على تقديم منتجات تنافسية بل لا منافس لها في الأسواق بمواصفات مذهلة واحترافية بدرجة كبيرة جدًا ، ولقد أعلنت الشركة رسميًا عن طرح هاتفها الجديد أبل أيفون 14 رسميًا ، ومن خلال موقع ثقفني لاحقًا سوف يتم توضيح أهم مواصفات أبل أيفون 14 وسعره بالتفصيل.

سعر ومواصفات ايفون 14 الجديد

قامت أبل في مؤتمر رسمي بالإعلان عن منتجاتها الجديدة التي شملت ساعة ابل الجديدة وأيضًا هاتف ابل ايفون 14 الجديد، وتأتي أهم مواصفات هاتف أيفون الجديد نسخة Apple iPhone 14 التي تم الإعلان عنها رسميًا على النحو التالي:

الهاتف مزود بمعالج من فئة Apple A16 Bionic بتقنية 4 nano.

هناك أكثر من سَعَة تخزينية لإصدار هاتف أيفون 14؛ وهي: 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت، وأيضًا 1000 جيجا بايت.

حجم ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف الرام RAM يبلغ 6 جيجا رام.

كاميرا الهاتف الأساسية الخلفية بمواصفات 48+12+12 ميجا بايت مع TOF 3D

وبه كاميرا أمامية أيضًا 3D + 12

حجم شاشة أيفون 14 هو 6.7 بوصة، بدرجة دِقَّة 1290 × 2796 بيكسل، وهي من نوع LTPO Super Retina XDR OLED.

تم تزويد الهاتف بأحدث إصدارات نظام تشغيل أبل أيفون أي أو إس وهو: iOS 16

هذا الهاتف يدعم تقنية NFC.

يبلغ حجم الهاتف حوالي 240 جرام، وأبعاده هي: (7.85 × 77.6 × 160.7) مم.

الهاتف مقاوم لغبار ومقاوم أيضًا للماء، حيث يمكن أن يبقى على عمق 6 متر في الماء لمدة 30 دقيقة دون أن يتلف.

يدعم الهاتف إمكانية تصوير مقاطع الفيديو بدرجة جودة تقنية 4K.

مزود بقنية البلوتوث التي تدعم خاصية LE وخاصية A2DP.

يدعم ايفون 14 أيضًا خاصية الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بدرجة قوة 15 وات، وأيضًا الشحن اللاسلكي بالشواحن العادية QI لكن بسرعة 7.5 وات.

الجهاز يأتي بشريحة eSim وهي غير مدعومة في بعض البلدان العربية.

يمكن استخدام مِيزة الاتصال بالقمر الصناعي في الولايات المتحدة وأوروبا فقط.

لا يدعم أيفون 14 منفذ سماعات الأذن 3.5 مم.

سعر ايفون 14 برو max في السعودية وجميع الدول

بعد الإشارة إلى مواصفات ايفون الجديد ؛ يذكر أنه تأتي أسعار هاتف أبل أيفون 14 الجديد على النحو التالي: