نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة رقمى فودافون.. بالتفصيل كيف اطلع رقم الهاتف 010؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن شركة فودافون للاتصالات من الشركات العريقة التي لها اسمها منذ بداية ظهور شبكة المحمول حتى وقتنا هذا؛ لذا فإنها من الشركات التي لها عدد لا حصر له من العملاء لما تقدمه من عروض متميزة، وأحيانًا لا يتذكر البعض منا رقمه الخاص بهذه الشبكة؛ لذلك نقدم لكم من خلال سطور المقال طريقة معرفة رقمي فودافون التي يسأل عنها الكثير.

معرفة رقمى فودافون

إن التعرف على الرقم الخاص بكل شخص منا أصبح سهلًا لكل عملاء شبكة فودافون، إذ تقدم الشركة بعض الطرق المميزة للتعرف على الرقم والحصول عليه بكل سهولة وذلك من خلال الطريقة التالية:

دون أن تذهب إلى التليفون قم بكتابة الكود*٨٧٨# على لوحة المفاتيح الخاصة بك،

ثم اختر الشبكة فودافون، وقم بالضغط على زر الاتصال وفي ثواني معدودة ستصلك رسالة بالرقم.

معرفة رقم فودافون عن طريق الهاتف

أيضًا يمكنك التعرف على رقمك بسهولة من خلال عدة خطوات نعرضها عليكم فيما يلي:

ادخل على ايقونة ضبط الهاتف الخاص بك.

اضغط على الاختيار عن الهاتف.

اضغط على اختيار الحالة من بين ما يظهر أمامك من الاختيارات.

الآن سوف يظهر لك جميع بياناتك الخاصة بالشبكة من بينها رقمك الشخصي.

تكلفة معرفة رقم فودافون

هذه الخدمة من الخدمات المقدمة من شركة فودافون المجانية لعملائها.

بإمكانك التعرف على رقم هاتفك بكل سهولة طوال اليوم، وبعدد مرات متعددة.

معرفة بيانات خط فودافون

إن كنت تحتاج إلى أن تعرف بيانات خط مسجل لدى شركة فودافون؛ فعليك الذهاب إلى أقرب فرع لمنزلك، وبإمكانك أن تستعلم عن هذه البيانات المعروضة فيما يلي:

اسم صاحب الخط التابع لشركة فودافون.

رقم البطاقة التي قام بتسجيل الخط بها.

كما يمكن التعرف على عدد الخطوط المسجلة باسم صاحب خط فودافون.

في نهاية مقال معرفة رقمى فودافون فقد أصبح الأمر في غاية السهولة إذ يمكنك التعرف من خلال الاتصال بكود تقدمه الشركة، أو من خلال أيقونة الاعدادات على الهاتف الخاص بك وعرضنا لكم من خلال المقال خطوات ذلك، وتكلفة الخدمة وأخيرًا قدمنا البيانات التي يمكنك التعرف عليها من الشركة.