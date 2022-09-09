نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف Honor X40i الهاتف الاقتصادي من هونر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة هونر الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية عن إطلاق هاتفها الجديد Honor X40i، حيث يأتي الهاتف بسعر اقتصادي مع معالج MediaTek Dimensity 700 القوي ونظام التشغيل Android 12 ، ففي السطور التالية سوف نتعرف على أهم مواصفات وسعر الهاتف في الأسواق العالمية. مواصفات هاتف Honor X40i يبلغ حجم الهاتف 162.9 × 74.5 × 7.4 ملم ويزن 175 جرامًا.

يأتي الهاتف بطبقة خارجية من بلاستيك البولي كارب ونيت.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 12 ، مع واجهة Honor Magic UI 6.1.

بطارية الهاتف تأتي من نوع الليثيوم بسعة 4000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 44 واط.

الإصدار الأول ذات ذكرة صلبة سعتها 128 جيجا بايت، أما الذاكرة العشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

الإصدار الثاني من الهاتف يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت.

يأتي الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 700 القوي ثماني النواة ، بدقة تصنيع 7 نانو، مع معالج رسومي Mali-G57 MC2.

تأتي شاشة LTPS LCD بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080 × 2388 بكسل وجودة FHD + بكثافة بكسلات 391 بكسل لكل بوصة.

يدعم بطاقتي من النوع Nano Sim.

شبكات الاتصال الخاصة بالهاتف من 2G 3G 4G 5G.

يدعم الهاتف منفذ السماعات 3.5 ملم.

الهاتف به منفذ USB من النوع C.

يدعم الهاتف نظام تحديد الموقع الجغرافي GPS.

يدعم الهاتف فتح القفل بخاصية الـ Face Unlock. كاميرا هاتف Honor X40i كشفت شركة Honor عن الكاميرات في الإصدارات الجديدة لهاتفها الجديد والتي جاءت كالتالي: الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة العدسة الخاصة بها F / 2.0.

الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بكاميرا مزدوجة كالتالي:

تأتي الكاميرا الأساسية للهاتف بدقة 50 ميجا بكسل ، بفتحة عدسة F / 1.8.

الكاميرا الثانية للهاتف تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F / 2.4 ، وهي الكاميرا المخصصة لعمل العزل.

الهاتف متوفر باللون الأسود واللون الفضي واللون الأخضر وكذلك اللون البنفسجي. سعر هاتف Honor X40i أعلنت شركة Honor عن سعر الهاتف الجديد في الأسواق العالمية على النحو التالي: الإصدار 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام بسعر 240 دولارًا أمريكيًا أي حوالي 4600 جنيه مصري.

نسخة 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام بسعر 300 دولار أي حوالي 5،750 جنيه مصري.

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