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عمر شويل - جدة ايفون 14 بلس، مواصفاته، تاريخ الإصدار، السعر والانطباعات الأولى، تم تصميم iPhone 14 Plus ليحل محل الهواتف الصغيرة، وهي خطوة ذكية من جانب Apple. لقد انتهت الهواتف الصغيرة، وقد أدركت شركة Apple ذلك من خلال تقديم iPhone 14 Plus بحجم 6.7 بوصة لتكملة جهاز iPhone 14 مقاس 6.1 بوصة.

للوهلة الأولى، هذا هو الشيء الوحيد الذي يبدو جديدًا في iPhone 14 Plus. التصميم هو نفسه هاتف iPhone 13 من Apple، كما يتميز Plus بشريحة A15 Bionic مماثلة، وإن كان ذلك مع المزيد من نوى الرسومات. إذن ما الفرق بخلاف الحجم الجديد؟

يركز iPhone 14 Plus على تحسينات الكاميرا من خلال التصوير الفوتوغرافي الأفضل في الإضاءة المنخفضة ووضع الحركة الجديد للفيديو. وهناك ميزات أمان جديدة مثل Emergency SOS عبر القمر الصناعي واكتشاف الأعطال.

تاريخ إصدار iPhone 14 Plus وسعره

تاريخ إصدار iPhone 14 Plus هو 7 أكتوبر القادم، وهو أحدث من iPhone 14 العادي (16 سبتمبر). تبدأ الطلبات المسبقة على iPhone 14 Plus في 9 سبتمبر.

السعر الأساسي لجهاز iPhone 14 Plus هو 899 دولارًا. و يوفر بلس مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت. يوجد فرق 100 دولار أكثر من iPhone 14 ، لكن 200 دولار أرخص من iPhone 14 Pro Max من نفس الحجم. 999 دولاراً هي تكلفة الإصدار 256 جيجابايت من iPhone 14 Plus. وسيكلفك طراز 512 جيجابايت 1199 دولارًا.

تصميم وألوان ايفون 14 بلس

يعد iPhone 14 Plus في الأساس مجرد نسخة أكبر من iPhone العام الماضي في واجهة التصميم. نعم ، فلا يزال الشق موجودًا. وتحصل على نفس ترتيب الكاميرا في الخلف. الاختلاف الحقيقي الوحيد هو الحجم. ومن خلال شاشته التي يبلغ حجمها 6.7 بوصة، يوفر iPhone 14 Plus مزيدًا من المعلومات على الشاشة دون الحاجة إلى التمرير، سواء كنت تتصفح الويب أو ترسل الرسائل النصية. التصميم خفيف جدًا أيضًا، على الأقل بالنسبة لحجم شاشته. ما ليس هنا هو علبة بطاقة SIM. فقد قامت ابل بإزالته لدعم معيار eSIM. وبينما تقول الشركة إن هذه الميزة سهلة الاستخدام ،لكن البعض لن يحب عدم امتلاك المرونة في توصيل بطاقة SIM جديدة أثناء التنقل.

يأتي iPhone 14 Plus بخمسة ألوان: هي منتصف الليل، الأرجواني، ضوء النجوم ، الأحمر والأزرق.

وإلى هنا يكون قد انتهي مقالنا عن ايفون 14 بلس، مواصفاته، تاريخ الإصدار، السعر والانطباعات الأولى. تطرقنا فيه إلى موعد إطلاقه في الأسواق، وسعره وألوانه. كما وضحنا الفرق بينه وبن الايفون 14 العادي. نرجو أن نكون قد أفدناكم.