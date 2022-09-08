نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر ومواصفات هاتف iPhone 14 الجديد 2022؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف iPhone 14 الجديد واحد من أحدث الهواتف في الأسواق وقدمته شركة أبل الأمريكية والتي طرحت مؤتمر رسمي للإعلان عن سعر آيفون 14 الجديد عالميًا وقدمت سعر ومواصفات ايفون 14 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لهذا سنوفر تقرير شامل عن مواصفات ايفون 14 برو الجديد وما هو السعر أيضًا بالإضافة إلى سعر ساعة أبل Apple Watch Ultra الجديدة.

هاتف iPhone 14 الجديد

خلال هذا العام أعلنت شركة أبل عن تقديم ثلاث منتجات متميزة من إصداراتها من بينها هاتف iPhone 14 الجديد والساعة الذكية ووفرت سماعات أبل المتميزة بأسعار مختلفة أيضًا وجاء الإعلان عن طريق المؤتمر السنوي الذي تقوم بعقده للإعلان عن كافة المميزات والأسعار وتفاصيل المنتجات الجديدة التي تحرص على توفيرها لمحبيها حول العالم.

مواصفات هاتف iPhone 14 الجديد

متوقع نزول ايفون 14 برو ماكس في السعودية خلال 16 من شهر سبتمبر وهو الموعد الرسمي لطرح الإصدارات الجديدة، أما عن أبرز مواصفات الجوال تبدأ بالكاميرا سواء الخلفية أو الأمامية، فأما عن كاميرا السلفي فدقتها 12 ميجا بيكسل، بينما الكاميرا الخلفية فهي الأفضل إذ أن الدقة وصلت إلى 48 ميجا بيكسل وبهذا تكون استطاعت الشركة عمل تحسينات عديدة في عملية التصوير سواء أثناء التقاط الصور أو مقاطع الفيديو.

كما أن هذا الجهاز يدعم إمكانية استخدام الشريحة الإلكترونية وبهذا يمكن استخدامه بأكثر من شريحة في آن واحد ويمكن الاستمتاع بخدمة الأقمار الصناعية أيضًا لطلب المساعدات عند قيادة السيارة والتعرض لأي خطر من الأخطار المختلفة وهي من الخدمات المجانية ولكن أولى الدول التي ستبدأ في تجربة الهاتف هي أمريكا وأيضًا كندا وللمزيد عليك زيارة موقع شركة أبل.

كم سعر ايفون 14 برو الجديد؟

مع تعدد الإصدارات التي قدمتها شركة أبل للأيفون الجديد والذي سيكون متاح من خلال منافذ البيع خلال الأيام القليلة القادمة أعلنت أيضًا عن أدنى حد للأسعار وهو يبدأ من 799 دولار أمريكي ولكن هناك إصدارات بأسعار أعلى وهي ايفون 14 برو ماكس بمساحة التخزين التي تصل إلى 1 تيرا بايت إذ أن سعرها المتوقع قد يصل إلى 1699 ريال سعودي سواء في السعودية أو في الدول العربية وعلى مستوى العالم أيضًا في نهاية الشهر.