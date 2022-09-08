نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز مواصفات هاتف ايفون 14 برو max والمحتويات الإضافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات هاتف ايفون 14 برو max هي مواصفات قياسية وفق الإعلان الأخير الذي أطلقته شركة أبل للمستخدمين، وقد أكدت على موعد نزول ايفون 14 الجديد إلى السوق وحدد الحد الأدنى للأسعار بناءً على النسخ التي قامت بتقديمها وعددها أربعة، ويمكن استخدام دليل مواصفات ايفون 14 برو ماكس الجديد للتعرف على المواصفات والمميزات بعد تقديم سعر ساعة أبل Apple Watch Ultra .

مواصفات هاتف ايفون 14 برو max

لا يمكن منافسة هاتف ايفون 14 برو الجديد إذ أنه يحتوي على مواصفات غير مسبوقة وقد حددها الشركة المنتجة بالتزامن مع موعد مؤتمر موعد نزوله خلال نهاية شهر أغسطس الماضي، وأما عن مواصفات هاتف ايفون 14 برو max فهي كما يأتي:

متوفر الجهاز في السوق بالعديد من الألوان المتميزة من بينها اللون الفضي واللون الذهبي، كما وفرت الشركة إصدار من اللون الأسود.

شاشة الجهاز بحجم 7 بوصة ودقة الشاشة عالية الجودة كما أنه يدعم العديد من أنواع الحماية من بينها الزجاج السيراميك المقاوم للخدوش.

متوفر نظام الحماية من خلال بصمة الوجه.

متوفر نسخ عديدة من كل إصدار والاختلاف في مساحة التخزين وهي تبدأ من 128 جيجا بايت وحتى 1 تيرا بايت وهي أعلى نسخة، في هاتف iPhone 14 الجديد.

كاميرا مميزة سواء الخلفية أو الأمامية، فأما عن الكاميرا الخلفية فدقتها تصل إلى 48 ميجا بيكسل، بينما الكاميرا الأمامية دقتها 12 ميجا بيكسل ولمعرفة المزيد من التفاصيل عليك زيارة موقع شركة أبل.

بطارية هاتف ايفون 14 برو ماكس

أما عن البطارية فهي تدعم الشحن السريع وكذلك الشحن اللاسلكي وقدرتها على الشحن تصل إلى 15 وات، وهي غير قابلة للإزالة من نوع ليثيون بوليمر.

محتويات جهاز ايفون 14

والعلبة الخاصة بالجهاز يأتي بها العديد من الملحقات من بينها الهاتف ودليل المستخدم الذي يحتوي على العديد من الإرشادات، إلى جانب كُتيب الضمان وسماعة الأذن أيضًا كما يمكن الحصول على الآلة التي يتم استخدامها من أجل وضع شريحة الجوال، وتقدم شركة أبل كابل يو اس بي مع ايفون 14 برو ماكس لاستخدامه في الشحن وجراب مجاني يستخدم في حماية الجهاز من الصدمات أو من الخدوش وغيرها من الأضرار التي قد تلحق به.