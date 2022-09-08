نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ساعة أبل Apple Watch Ultra في السعودية 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ساعة أبل Apple Watch Ultra قامت الشركة بالإعلان عنه مؤخرًا بالتزامن مع موعد نزول هاتف iPhone 14 الجديد إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم، وتعتبر هذه الساعة من أفضل الأجهزة الإلكترونية المقدمة من خلال الشركة وبها العديد من المميزات لهذا نجد أن المستخدمين دائمَا يبحثون عن مواصفات ساعة ابل 2022 وما هي أنواع ساعات ابل واسعارها الجديدة.

سعر ساعة أبل Apple Watch Ultra

تحتوي ساعة أبل الجديدة على العديد من المميزات ويظهر ذلك من خلال الأنظمة الذكية المتوفرة بها، وفيما يخص كم سعر ساعة أبل Apple Watch Ultra فهو بحد أدنى 799 دولار أمريكي، والسعر في المملكة العربية السعودية سيكون بدءً من سعر 3 آلاف ريال سعودي.

ما مواصفات ساعة Apple Watch Ultra؟

يبحث المستخدم دائمًا عن الأجهزة التي توفر مواصفات قياسية من بينها البحث عن ساعة ابل الجديدة التي احتوت على مواصفات قياسية من بينها:

دعم شبكات الجيل الرابع والجيل الثالث والجيل الثاني أيضًا وهذا يشبه مواصفات هاتف ايفون 14 برو max الجديد.

متوقع نزول الساعة في الأسواق خلال شهر سبتمبر 2022 وبالتحديد في يوم 23 من الشهر.

هذه الساعة من الأجهزة التي لا تدعم الكاميرا وبه ذاكرة داخلية تصل إلى 32 جيجا بايت.

يدعم نظام جي بي إس وبه مكبر صوت.

يعتبر من أفضل الأجهزة التي لا تتأثر بالغبار أو أشعة الشمس.

به نظام استشعار من أجل قياس معدل نبضات القلب عند إجراء التمارين الرياضية.

جهاز دقيق في تحديد الاتجاهات على مدار اليوم والساعة.

ولمعرفة المزيد يمكن زيارة رابط موقع شركة أبل الإلكتروني.

أبرز عيوب Apple Watch Ultra

على الرغم من المميزات المتوفرة في الساعة إلا أن هناك بعض العيوب من بينها أن البطارية غير قابلة للإزالة، ولا يوجد كاميرا به أيضًا ولا يمكن استخدام الذاكرة الخارجية وأجهزة الميموري كارد لإضافة مساحة يمكن استخدامها في الساعة، ولا يوجد به راديو أيضًا، ولكن يمكن الاستغناء عن تلك العيوب والنظر إلى المميزات الكثيرة في الساعة، وقد يختلف سعر ساعة أبل Apple Watch Ultra من مكان إلى آخر ومن منفذ إلى آخر لذا ننصح بالاستعلام أولًا عن السعر قبل الشراء.