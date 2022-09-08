نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل تردد قناة الكأس القطرية الجديد على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة احتلت قناة الكأس القطرية الرياضية مكانة كبيرة بين القنوات الرياضية الناقلة لأبرز مباريات كرة القدم وذلك لأنها تبث إرسالها بجودة عالية HD بنقاء صوت وصورة مميزين، إضافة إلى كون القناة مجانية غير مشفرة وتبث إرسالها على مدار ال 24 ساعة دون انقطاع، كذلك تضم القناة نخبة مميزة من مقدمي البرامج الرياضية يقومون بتحليل المباريات المذاعة عبر شاشتها باستديوهات تحليلية تستضيف نخبة منتقاة من المحللين الرياضيين، وفي التالي خطوات ضبط تردد قناة الكأس القطرية ALKASS HD على القمر الصناعي نايل سات ومتابعة أقوى المباريات الرياضية.

بالخطوات ضبط تردد قناة الكأس القطرية الجديد ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣

إضافة لما سبق ذكره لتابعي مباريات الساحرة المستديرة بإمكانك ضبط تردد قنوات ALKASS HD باتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بتوجيه الطبق اللاقط على القمر الصناعي نايل سات من خلال الضغط على خانة تركيب الريسفير.

أيضًا قم بالضغط على خانة القائمة الرئيسية واكتب التردد 11919.

كذلك قم بضبط الاستقطاب رأسي.

كما يتم ضبط معدل الرمز على 27500.

ومعامل التصحيح 3/4.

في النهاية بعد الضغط على أيقونة search قم بالضغط على ok وستظهر أمامك قنوات الكأس القطرية انقر على أيقونة حفظ لتثبيت القناة.

اسم القناة والقمر الصناعي قنوات الكأس القطرية / على النايل سات تردد القناة 11919 الاستقطاب رأسي معدل الرمز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

أبرز البرامج الرياضية المقدمة على قنوات ALKASS TV

في سياق متصل تقوم قنوات الكأس الرياضية عبر شاشاتها بعرض مجموعة مميزة من البرامج الرياضية المهمة نذكر منها:

أولًا برنامج المجلس يقدمه المذيع خالد جاسم.

يقدمه المذيع خالد جاسم. أيضًا برنامج 90 دقيقة يقوم بتقديمه المذيع المميز فالح الشهري.

يقوم بتقديمه المذيع المميز فالح الشهري. و برنامج الحكم يقدمه المعلق الرياضي بدر بلال.

يقدمه المعلق الرياضي بدر بلال. كما يقوم بتقديم برنامج فض فض المقدم الرياضي مشعل الشمري والمقدم الرياضي حماد العبيدي.

المقدم الرياضي مشعل الشمري والمقدم الرياضي حماد العبيدي. كذلك برنامج جرايد يقدمه جاسم حسين والمذيعة ناريمين أمير الدين والمذيع عهد حسن.

يقدمه جاسم حسين والمذيعة ناريمين أمير الدين والمذيع عهد حسن. وبرنامج مع سمعه يقدمه المذيع الرياضي إسماعيل علي.

يقدمه المذيع الرياضي إسماعيل علي. أيضًا برنامج SPEED4 يقوم بتيقديمه المذيعان عبد الله العمادي واليس جبور.

يقوم بتيقديمه المذيعان عبد الله العمادي واليس جبور. وبرنامج حصاد الأسبوع للمذيع المهدي الراضي.

في النهاية برنامج SPORT.NET يقوم بتقديمه خالد الحدي.

شاهد مباراة الزمالك والهلال السعودي كاس لوسيل

في الختام وجب التنويه بأنه سيتم عرض المباراة المرتقبة بين فريقي نادي الزمالك المصري × ونادي الهلال السعودي لنيل لقب كأس السوبر المصري السعودي كأس لوسيل في على شاشة قناة الكأس القطرية والتي سيتم إذاعتها وفق الجدول التالي: