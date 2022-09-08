نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات iPhone 14 Pro مميزات و عيوب ايفون 14 برو وسعره في نصر والسعودية والإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة محرك البحث في تلك الفترة عليه ضغط كبير بسبب إصدار هاتف iPhone 14 Pro Max والجميع يريد معرفة ما هي مزايا الهاتف أو ما هي الخاصية التي ستثير جدل حول العالم، فكما نعلم فور إصدار الهاتف سيلجأ الجميع من مختلف البلدان إلى شرائه، حيث تمتلك شركة Apple شهرة كبيرة في عالم الأجهزة الإلكترونية حول العالم ولا يوجد منافس لها حتى الآن برغم وجود العديد من الشركات التي تصنع تلك الأجهزة لكنها لن تكون بجودة هاتف آيفون أو شركة Apple.

مواصفات الهاتف

من خلال تلك المواصفات يمكنكم من تكوين صورة خيالية للهاتف وبالتأكيد عليكم حفظها حتى يتم إصدار الهاتف، لذا فإن مواصفات الهاتف هي: