نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات iPhone 14 Pro مميزات و عيوب ايفون 14 برو وسعره في نصر والسعودية والإمارات في المقال التالي
عمر شويل - جدة محرك البحث في تلك الفترة عليه ضغط كبير بسبب إصدار هاتف iPhone 14 Pro Max والجميع يريد معرفة ما هي مزايا الهاتف أو ما هي الخاصية التي ستثير جدل حول العالم، فكما نعلم فور إصدار الهاتف سيلجأ الجميع من مختلف البلدان إلى شرائه، حيث تمتلك شركة Apple شهرة كبيرة في عالم الأجهزة الإلكترونية حول العالم ولا يوجد منافس لها حتى الآن برغم وجود العديد من الشركات التي تصنع تلك الأجهزة لكنها لن تكون بجودة هاتف آيفون أو شركة Apple.
مواصفات الهاتف
من خلال تلك المواصفات يمكنكم من تكوين صورة خيالية للهاتف وبالتأكيد عليكم حفظها حتى يتم إصدار الهاتف، لذا فإن مواصفات الهاتف هي:
- تم توفير الهاتف بالعديد من الألوان وهي الأزرق والرمادي والذهبي والفضي، وعلينا أن نذكر أن سعر الهاتف يختلف تبعا للونه.
- تعد أبعاد الهاتف متقاربة لآيفون 13 برو ماكس، حيث جاء الطول 160.8 والعرض 78.1 والسمك 7.7 أما وزن الجهاز 240.
- يدعم الهاتف العديد من الشبكات المختلفة، لكن من أهمهم شبكة الجيل الخامس.
- أما عدد الشرائح فإنه يحتوي على واحدة.
- يحتوي على طبقة سيراميك تجعله مقاوم للخدش وهناك طبقة أخرى تقاوم الزيوت.
- كاميرا هاتف iPhone 14 Pro Max
- نعلم جميعا أن الكاميرا الخاصة بهواتف آيفون رائعة وتمتاز بجودة خيالية للغاية ودقة عالية، لذا سوف نتحدث عن كل مزايا
- الكاميرا الخاصة بهاتف iPhone 14 Pro Max:
- تحتوي الكاميرا الخلفية للهاتف على ثلاث وجميعهم بدقة 12 ميجا بكسل.
- تتميز الكاميرا بالتركيز التلقائي والتقاط جميع الصور بزاوية واسعة.
- يمكنك أن تختار وضعية عزل الخلفية أو التصوير الليلي أو الكثير من الوضعيات أثناء عملية التصوير.
- الكاميرا الأمامية للهاتف تكون بدقة 12 ميجا بكسل وتستطيع أن تختار تقنية HDR أثناء التقاط العديد من الصور
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات iPhone 14 Pro مميزات و عيوب ايفون 14 برو وسعره في نصر والسعودية والإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.