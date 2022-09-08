نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 14 لجميع الإصدارات وأخر عروض استبدال مكتبة جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد الكشف الرسمي عن مواصفات هواتف ايفون 14 الجديد من شركة ابل العالمية، كثر السؤال حول سعر آيفون 14 بمختلف الإصدارات، بجانب أخر عروض مكتبة جرير والتي كان لها عرض استبدال جوالك القديم بأي هاتف أيفون ومدة سريان العرض وتفاصيله لمحبي تلك النوعية من الهواتف، التي تدخل سوق المنافسة العالمية بسلسلة جديدة لها مميزات خاصةً أهما الاتصال بالأقمار الصناعية في الأماكن التي لا يتوفر بها شبكة للتغطية كما جاء في المؤتمر الصحفي، خاصةً لإصدارات الولايات المتحدة.

أهم مزايا أيفون 14 الجديد

أصبحت الشاشة في إصدارات أيفون 14 الجديد بإمكانيتها العمل دون أن تنطفئ كما هو الحال في ساعة ابل الترا، حيث يمكن للشاشة أن تستمر تعمل مضيئة على مدار 24 ساعة، وهي من المميزات الجديدة، كما أن الوزن في حدود 172 جرام لتلك النسخة، و 206 جرام للنسخة البرو، ما يجعله أخف من ذي قبل، ويسهل من عملية التعامل به باليد الواحدة، وستساعد البطارية على العمل لمدة 20 ساعة متصلة دون الحاجة إلى إعاذة الشحن، وسوف تدعم الهواتف شبكات الجيل الخامس

إضافة إلى تلك المميزات، سوف تعمل الهواتف بكاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بسكيل، وبسعة 48 ميجا بيكسل للنسخة البرو، ويدعم تقنيات التصوير 4K، كما يتميز بكاميرا سلفي بدقة 12 ميجا بيكسل، ودقة الشاشة 1170× 2532 مما يزيد من درجة الوضوح والنقاء خاصةً لمحبي وعشاق التصوير، وتلك هي أبرز مواصفات هواتف ايفون 14، والنسخة الأعلى ايفون 14 برو، يتمتع بشاشة OLED بسطوع أعلى 1200 نيتس، و5 ألوان، كما يدعم الاتصال بالأقمار الصناعية لطلب المساعدة في ظروف الطوارئ

ومن حيث الألوان التي سيكون عليها شكل سلسلة هواتف IPHONE 14 الجديد خاصة النسحة البرو فهي كما هو مبين في الصورة.

موعد توفر هاتف ايفون 14 في الأسواق العربية

سوف ستوفر هاتف ايفون 14 في الأسواق العربية بحلول يوم 16 سبتمبر، وسيكون في الإمارات والسعودية ومصر وعدد من الدول، لدى الوكلاء والموزعين الرسميين للشركة، هذا بخلاف توافره على المتاجر الإلكترونية العالمية الشهيرة.

سعر ايفون 14 في السعودية والإمارات

نأتي للحديث علن سعر ايفون 14 الجديد في بعض الدول العربية بالأخص القاهرة ودبي والرياض، حيث تم الكشف عن سعر جميع الإصدارات العالمية من الشركة الأم وهي كما يلي/

سعر آيفون 14 برو يبدأ بـ 999 دولاراً للنسخة سعة تخزين 128 جيجا، وبقيمة 1300 دولار للنسجية سعة 512 جيجا وللنسخة سعة 1 تيرا بسعر 1500 دولار.

سعر ايفون 14برو ماكس من 1099دولار.

سعر ايفون 14 برو ماكس: سعة 256 جيجابايت بسعر 1199 دولار أمريكي، سعة 512 جيجابايت بسعر 1399 دولار أمريكي، سعة 1 تيرابايت بسعر 1599 دولار أمريكي.

عند ظهور إعلانات رسمية عن قيمة الأسعار في الدول العربية سيتم إدراجها في الحال، حيث يمكن حساب الأسعار بشكل استرشادي وفق قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي بكل دولة.

أحدث عروض مكتبة جرير

قامت مكتبة جرير بنشر عورض أيفون x حيث كام تفاصيل العرض كالتالي:

يستمر العرض حتى 25 سبتمبر 2022 وفية يمكن استبدال اية جوال قديم ب ايفون وفق الشروط والأحكام، وسوف يحصل المستفيد من الغرض على خصم جديد عند الاستبدال.