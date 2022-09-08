نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جواهر قارينا فري فاير شحن 2022 عبر مركز جارينا للشحن الحقيقي بالأيدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الألعاب التي حازت على أكثر من المليار عملية تثبيت هي فري فاير القتالية والتي أصبحت منذ عام 2017 من أكثر الألعاب المميزة والتي يختارها الكافة من الشباب والكبار بجميع المراحل العمرية، لهذا تحتاج في مسيرتك إلى جواهر قارينا فري فاير شحن التي يتم شحن الجواهر من موقع اللعبة بالأيدي الخاص باللاعب، وهذا الموقع هو مركز جارينا للشحن الرسمي الذي يتم شراء عدد الجواهر المطلوبة، والحصول منه على هدايا وهي جواهر مجانية مع كل إتمام عملية شحن.

جواهر قارينا فري فاير شحن

تقوم فكرة لعبة فري فاير على تنافس بين 50 لاعب من بداية الإقلاع والهبوط على جزيرة يتم اختيار المكان الآمن فيها من الإعداء، حيث تختار الأماكن التي بها أشجار على الجزيرة والعشب للاختبار وراءه، ثم تبحث عن أسلخه ومعدات لاستخدامها في الحماية والدفاع عن نفسك، وذلك يتطلب منك أن يكون لديك أحدث الأسلحة الفتاكة، لهذا تحتاج إلى شحن جواهر فري فاير بطريقة أمنة على حسابك وبياناتك عبر موقع جارينا الرسمي للشحن، وهذا يكون بخطوات نوضحها لكم الآن.

مركز جارينا للشحن الرسمي

استكمالا لكيفية الحصول على جواهر فري فاير رسمية فالأمر يتطلب اتباع الخطوات التالية:

تبدأ للشحن الدخول على متصفح البحث وأكتب https://shop2game.com/.

ثم الدخول على هذا الرابط الذي يحولك لموقع قارينا فري فاير.

منه يحتاج أن تقوم بتسجيل الدخول بمعرف اللاعب.

ولذلك يكون لديك حساب تم إنشاءه بالموقع.

ثم تختار الدولة التابع لها، والدخول بالطريقة المناسبة لحسابك.

ثم داخل الموقع على الشحن واختيار الكمية.

ثم الدفع اون لاين بالوسيلة المناسبة لك.

تحديث فري فاير 2022

تم تحديث لعبة فري فاير بتاريخ 15/ 7/ 2022 وذلك مع مناسبة الاحتفالات بالذكرى السنوية الخامسة، وجاء في التحديث الجديد

الحصول على كلاش سكودا الموسم 14.

تجديد كامل لواجهة المستخدم.

كذلك تحديث المهام اليومية، والحصول على مكافآت عديدة.

إتاحة سلاح جديد يسمى “بيزون”.

تم تحسين وضع الباتل رويال.

تم تحسين شخصية ميجل.

مع خريطة جديدة نيكستيرا.

كما يوجد الكثير من اكواد فري فاير التي تمنحك هدايا سواء شحن جواهر أو ملابس وعتاد للعبة فري فاير، والتي يتم استبدال الاكواد عبر الموقع الرسمي المخصص كذلك من قبل شركة جارينا.