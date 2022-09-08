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عمر شويل - جدة استرجاع الصور بعد حذفها من سلة المهملات للايفون، معلومة مهمة يجب أن يعرفها الجميع ؛ لأنها مهمة عند الحاجة ، وإذا حذفت صورًا مهمة عن طريق الخطأ ، فسوف يسبب لك الكثير من القلق ، من صورك المحذوفة من جهاز iPhone الخاص بك انتقل إلى مهملات جهازك ، لذلك لديك فرصة لاستعادتها في أي وقت. الصور التي تم حذفها من هاتفك مخزنة في الألبومات التي تم حذفها مؤخرًا في سلة المهملات .

استرجاع الصور بعد حذفها من سلة المهملات للايفون

هناك بعض الخطوات لمساعدتك في التخلص من مهملات iPhone الخاص بك بعد حذف الصور من الصندوق عبر المعرض المدمج على iPhone نفسه

افتح تطبيق الصور واضغط على أيقونة الألبوم.

قم بالتمرير لأسفل إلى قسم الألبومات الأخرى وانقر فوق الصور المحذوفة مؤخرًا.

في ذلك ، ستجد جميع الصور المحذوفة في الثلاثين يومًا الماضية.

حدد الصور التي تريد استردادها وانقر فوق الزر استرداد. احفظ صورك في مكتبة الصور الخاصة بك.

استعادة الصور بعد حذف الصور من iPhone Trash

هذه إحدى الصور التي يمكن استعادتها من سلة مهملات iPhone.

استعادة الصور من سلة المحذوفات على iPhone

يمكنك النقر فوق الزر “استعادة الصور”

استرجاع الصور المحذوفة من الايفون بدون نسخة احتياطية

قد يفكر بعض الأشخاص في استعادة الصور المحذوفة من iPhone بدون نسخة احتياطية ، بسبب بعض الإهمال أو سوء الاستخدام ، يجدون أنه تم حذف صورهم ويفكرون في استعادة الصور المحذوفة من iPhone بعد ذلك. الصور المحذوفة تحذفها نهائيًا ،

عند حذف الصور نهائيًا من جهاز iPhone الخاص بك .

قد يكون من الصعب استعادة الصور المحذوفة ، خاصة أنه لا يوجد برنامج لاستعادة الصور المحذوفة من iPhone نفسه ، ولكن يمكنك تنزيل تطبيقات الجهات الخارجية لاستعادة الصور والبيانات المحذوفة.