نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم يبلغ سعر هاتف ايفون 14 برو max؟ في السعودية وما هي ألوان الهاتف المتوفرة في الأسواق؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة آبل بالأمس عن واحد من أهم الإصدارات الحديثة لها ألا وهو ايفون 14 برو ماكس وبما أننا هنا سنحرص على جعلك تتعرف على سعره وأهم المواصفات التي تم توضيحها بالأمس والألوان التي سيتم طرحها داخل أسواق الهواتف بالمملكة، تعرف الآن على المزيد.

هاتف ايفون 14 برو max

بما أن هناك الكثير من الأشخاص العاشقين لهواتف شركة آبل كانوا ينتظروا هذا الهاتف، بل وكانوا يتابعون التسريبات والمعلومات الجديد عن هاتف ايفون 14 برو max، فسنحرص الآن على جعلك تتعرف على المواصفات الخاصة به وسعره الكامل.

سعر هاتف ايفون 14 برو max في السعودية

تمكنت شركة آبل بالأمس بالعمل على طرح نسخ الهاتف الجديد بحيث قالوا أن نسختنا ستتراوح تقريبًا ما بين الألف أو الألف ومائة دولار أميركي أي ستكون تقريبًا بين 3400 إلى 3800 ريال سعودي، وبالتأكيد ستختلف أسعار هذا الهاتف على حسب القيود الخاصة بكل بلد بالإضافة إلى عملة البلد مقابل الجنية نفسه.

مواصفات هاتف ايفون 14 برو max

حصل هذا الإصدار المميز على الكثير من المواصفات التي تجعله من أهم الهواتف خلال العام الحالي، وإليك بعضًا من مواصفاته:

يحتوي على شاشة دقتها 1284*2778 بيكسل، وتم تصميمها بتقنية OLED بحيث تكون الكثافة لدى البوصة الواحدة تقريبًا 460 بيكسل.

يدعم كلاً من الجيل الرابع والخامس.

الكاميرات التي تم وضعها مميزة لدرجة أن واحدة منهما تحتوي على تكبير بصري لحوالي عشر مرات.

توجد ثلاث نسخ للهاتف بسعات تخزين مختلفة تبدأ من 128 و256 و512 جيجا بيات.

ألوان هاتف ايفون 14 برو max

يتميز هذا الهاتف بالأناقة فمع الشكل الخارجي تم العمل على إضافة الكثير من الألوان اللافتة للانتباه، وهذا للبدء في إرضاء الذوق العام لجميع المستخدمين رجلاً ونساءً، لذلك إليك الألوان التي تم العمل على استخدامها عبر النقاط التالية:

اللون الأخضر.

اللون الذهبي أو الخوخي.

اللون الأبيض.

اللون الأسود.

من الجدير الذكر أنه سيتم العمل على إصدار هذه الهواتف داخل جميع أسواق الهواتف المحمولة قريبًا، لذلك إذا كنت تريد الحجز قم بذلك الآن لتحصل على نسختك، من هذا الهاتف المثالي.