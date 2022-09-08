نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Poco M5s مراجعة أحدث هواتف شركة بوكو | مميزات وعيوب الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Poco M5s النسخة الثانية من أحدث إصدارات الهواتف الذكية الخاصة بشركة بوكو التابعة لشركة شاومي الصينية.. حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن إطلاق الجيل الجديد من أحدث هواتفها ضمن عائلة الـM الخاصة بها. فقدمت الشركة هاتفين جديدين وهما : Poco M5 ، وأيضاً هاتف Poco M5s. يأتي الهاتفين بمجموعة جديدة من المواصفات والمميزات الداخلية الجيدة ، والتي تقدم بها الشركة صفقة جديدة لمستخدمي هواتفها الذكية. وذلك هو النهج الذي تتبعه الشركة في تلك الفئة السعرية من هواتفها ، كما يظهر في جميع هواتفها منذ أن تم الإعلان عن اول هواتف تلك السلسلة. مثل هواتف : Poco M3 pro ، Poco M4 pro ، وأيضاً Poco M4 pro 5G. أما عن الهاتف فيأتي مع معالج جديد من ميديا تيك وهو Media Tek Helio G95 ، والذي يتوفر في هواتف أخري لعدد من الشركات الأخري. فيظهر المعالج في هواتف Redmi note 11 SE ، Infinix Zero x ، Infinix Zero x pro. كما يتوفر أيضاً بشاشة من نوع AMOLED بجودة الـFHD+ ، لكن مع معدل التحديث العادي 60 هيرتز فقط. وفيما يأتي نستعرض مواصفات وسعر موبايل Poco M5s الجديد من شركة بوكو. مواصفات هاتف Poco M5s : ‌يتوفر الهاتف بوزن يقدر بحوالي 178.8 جراماً.‌

جراماً.‌ يأتي أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك حول جسم الهاتف.‌

كما يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌ الهاتف كذلك متوفر بدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتوفرة ، وذلك لتوافر مدخل إضافي خاص بتركيب كارت الميموري.‌

كما أن الهاتف متوفر أيضاً بدعم مقاومة الغبار ورذاذ الماء بشهادة IP53.

‌يحتوي الهاتف علي شاشة بحجم 6.43 إنش من نوع AMOLED ، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل.‌

إنش من نوع ، تتوفر بجودة مع دقة بكسل.‌ تأتي الشاشة أيضاً بمعدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 409 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1100 شمعة ، لتوفير درجة إضاءة مناسبة للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌

شمعة ، لتوفير درجة إضاءة مناسبة للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌ تتوفر شاشة الهاتف أيضاً مع أبعاد عرض 20:9 ، لتوفير أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

، لتوفير أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌ كما تأتي أيضاً مع دعم معدل التحديث المعتاد 60 هيرتز ، والذي يتوفر في أغلب الهواتف الذكية الموجودة في تلك الفئة السعرية.‌

هيرتز ، والذي يتوفر في أغلب الهواتف الذكية الموجودة في تلك الفئة السعرية.‌ شاشة الهاتف تأتي مع طبقة حماية موضوعة مسبقاً تتوفر من نوع Corning Gorilla Glass 3 ، لتوفير الحماية من الخدوش أو الكسر. أداء الهاتف : ‌يتوفر الهاتف مع نظام تشغيل Android 12 الخاص بشركة جوجل ، مع أحدث إصدار لواجهة المستخدم الجديدة والخاصة من شاومي MIUI 13 .‌

الخاص بشركة جوجل ، مع أحدث إصدار لواجهة المستخدم الجديدة والخاصة من شاومي .‌ كما يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media-Tek وهو Mediatek Helio G95 ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 12 نانو متر.‌

وهو ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة نانو متر.‌ يعمل معالج الهاتف بنواتين من نوع Cortex-A76 ، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي 2.05 جيجا هيرتز.‌

، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي 2.05 جيجا هيرتز.‌ بالإضافة أيضاً إلي وجود ستة أنوية آخري من نوع Cortex-A55 ، تعمل بتردد يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.‌

، تعمل بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كذلك الهاتف متوفر مع وجود وحدة معالجة رسوميات خاصة بشركة ARM مع معالج يأتي من نوع Mali-G76 MC4 .‌

مع معالج يأتي من نوع .‌ كما أن الهاتف متوفر في ثلاثة إصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالتالي : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 6 جيجا رام.‌

جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام.‌ تتوفر أيضاً ذاكرة التخزين الداخلية بالهاتف من نوع UFS 2.2 السريع ، مع رامات من نوع LPDDR4X السريع أيضاً لتوفير السرعة في قراءة وعرض البيانات. كاميرا هاتف Poco M5s : ‌الهاتف يحتوي علي كاميرا سيلفي أمامية بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تتوفر تلك بدعم الـHDR مع تصوير الفيديوهات بجودة FHD وبدقة 1080 بكسل.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر تلك بدعم مع تصوير الفيديوهات بجودة وبدقة بكسل.‌ كما يأتي ظهر الهاتف أيضاً مزوداً بإعداد رباعي للكاميرات الخلفية : تأتي الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، مع دعم خاصية PDAF.

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، مع دعم خاصية ‌الكاميرا الثانية تأتي للتصوير الواسع Ultra wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتتوفر أيضاً بزاوية تصوير واسعة حتي 118°.

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتتوفر أيضاً بزاوية تصوير واسعة حتي ‌أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم تلك في التصوير الماكرو.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم تلك في التصوير الماكرو.‌ كما توجد أيضاً عدسة رابعة وأخيرة تتوفر للعزل وتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ‌تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية HDR مع تصوير Panorama ، بالإضافة كذلك إلي دعم وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة كذلك إلي دعم وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ كما يأتي الهاتف بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة بكسلات 2160 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسلات بكسل ، وذلك بمعدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ وكذلك التصوير بجودة الـFHD مع دقة 1080 بكسل ، لكن مع معدل التقاط 30/60/120 إطار في الثانية. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي هاتف Poco M5s مع سماعات خارجية ثنائية من نوع Stereo Speakers ، لتوفير أفضل تجربة صوتية ممكنة للهاتف.

مع سماعات خارجية ثنائية من نوع ، لتوفير أفضل تجربة صوتية ممكنة للهاتف. كما يوجد أيضاً مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ يتوفر الهاتف بدعم خاصية NFC.

‌ويأتي كذلك بدعم شبكات الراديو FM.

‌بالإضافة أيضاً إلي أن الهاتف متوفر بدعم مستشعر IR Blaster ، لإتاحة فرصة التحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌

، لإتاحة فرصة التحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، والجيروسكوب أيضاً.‌

تأتي بصمة الاصبع الخاصة بالهاتف في الجانب مدمجة مع زر الباور.‌

بالإضافة أيضاً إلي دعم إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock .‌

.‌ يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير تأتي من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 33 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 64% في خلال 30 دقيقة فقط.‌

مللي أمبير تأتي من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة في خلال دقيقة فقط.‌ كما يأتي مدخل الشحن الموجود في الهاتف من النوع السريع Type C 2.0 أيضاً.‌

أيضاً.‌ أخيراً: الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الرمادي ، الأبيض ، والأزرق. سعر هاتف Poco M5s : ‌188 دولار لنسخة الهاتف الأولي 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 3640 جنية مصري.

دولار لنسخة الهاتف الأولي جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي جنية مصري. ‌208 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 4025 جنية مصري.

دولار لنسخة الهاتف جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي جنية مصري. ‌228 دولار لنسخة الهاتف الأخيرة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 4410 جنية مصري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Poco M5s مراجعة أحدث هواتف شركة بوكو | مميزات وعيوب الهاتف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.