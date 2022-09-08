نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد نزول ايفون 14 iPhone في السعودية ؟.. ما هي مواصفات وسعر ايفون 14 برو max الجديد 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالة من الترقب يعيشها عشاق الهواتف الذكية في الوقت الحالي بِشأن موعد إصدار أحدث نسخة في العالم من سلسلة آيفون التي تشتمل على أيفون 14 وايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس في شهر سبتمبر المقبل. حيث من المتوقع أن يحقق هذا الجهاز “أيفون 14” مبيعات كبيرة فور إصداره. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة أيفون 13 التي صدرت العام الماضي 2021. بالإضافة إلى ذلك بعدما أعلنت شركة أبل عن إصدارها الجديد من فئة الأيفون يوم الأربعاء في مؤتمر عرضته عبر قناتها الرسمية بموقع اليويتوب. ومن خلال هذا المقال نعرض لكم أبرز المواصفات العامة حول هذا الجهاز الجديد. بالإضافة للتعرف بشكل تقريبي عن موعد نزول ايفون 14 في الأسواق وأيضا سعر ومواصفات ايفون 14 برو max التي تحدث عنها الشركة خلال مؤتمرها السنوي.

موعد نزول ايفون 14 في السعودية

العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج يترقبون موعد نزول ايفون 14 بكافة إصداراته في الأسواق السعودية. وفي سياق ذلك أوضحت شركة أبل أن عملية الحجز المسبق لسلسلة هواتفها الجديد من المقرر أن تبدأ رسميًا يوم 9 سبتمبر. مشيرة إلى أن هاتف أيفون 14 سيتاح في الأسوق خلال يوم 16 سبتمبر. أما جوال iPhone 14 Pro، وiPhone 14 Pro Max من المقرر أن يتم نزولهم بالأسواق أيضًا في يوم 16 سبتمبر. وينزل هاتف أيفون 14 Plus في 7 أكتوبر القادم.

ما هي مواصفات ايفون 14 برو

يعتبر أيفون 14 برو، هو أحدث إصدار من سلسلة الإصدارات الجديدة التي سوف تطلقها شركة “آبل” الأمريكية، ومنذ أن سعت الشركة الأمريكية لطرح هاتفها الذكي أيفون 14 بدأت فيضانات من التسريبات والشائعات حول سلسلة أيفون 2022، من هذه التسريبات أن شركة آبل ستزود إصدارات iPhone 14 Pro، بمعظم الميزات والمواصفات الفائقة وهذه المميزات لن تحصل عليها الطرز الرئيسية بتشكيلة آيفون 14 المنتظرة.

وبالنسبة للتصميم فإن إصدارات “آيفون 14” ستكون بتصميمات قريبة جدا من تلك الخاصة بالطرز 12 و13، وستكون بعض الاختلافات في الكاميرا لتناسب المستشعرات الجديدة المدمجة، مع المحافظة على ذات الحواف المسطحة والزوايا المستديرة.

وفي السياق ذاته تشير التوقعات أنه لا يوجد أي تغييرات مهمة في تصميم جهاز ايفون 14 هذا العام. ولكن من المتوقع أن تأتي أبزر التعديلات الجديدة في نتوءات الكاميرا لجهاز iPhone 14 و iPhone 14 Pro. والتي تُظهر الجهاز أكثر سمكًا. وذلك مع زيادة حجم نتوء Pro بشكل ملحوظ. بالإضافة إلى ذلك فمن المتوقع أن تقدم Apple خيارات ألوان جديدة على إصداراتها القادمة والتي ربما تضيف إليها اللون الأرجواني.

مواصفات ايفون 14 برو max

يأتي الهاتف كـ أفضل هاتف ذكي في سلسلة Apple المبهرة لعام 2022 باعتباره أنه سيمثل نقطة فارقة في تاريخ هذه السلسلة وأنه سيزود بالعديد من المميزات والمواصفات القوية منها ما يلي:

هاتف “ iPhone 14 Pro max ” سيأتي بفتحة ثقب مركزية للكاميرا الأمامية بدلاً من “النوتش” الذي اعتدنا عليه مع سلسلة هواتف آيفون.

” سيأتي بفتحة ثقب مركزية للكاميرا الأمامية بدلاً من “النوتش” الذي اعتدنا عليه مع سلسلة هواتف آيفون. و سيأتي بكاميرا خلفية كبيرة بدقة 48 ميجا بكسل، و بتصميم مصنوع من الزجاج المقوى وعليه إطار من الألومنيوم للحماية، مع شاشة مسطحة بقياس 6.72 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED.

تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وأن الشاشة سيكون عليها طبقة مصنوعة من زجاج سيراميك المقاوم للخدش لحمايتها.

هذا إلى جانب معالج آبل A16 Bionic، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر ورام 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت.

بالإضافة إلى ذلك فإن مواصفات ايفون 14 برو ماكس يأتي من ضمنها شاشة قياسها 6.68 بوصة. وذلك بمعدل تحديث 120Hz ودقة عرض أبعادها 2778×1284.

وفي السياق ذاته يأتي جهاز آيفون 14 برو max بأربعة ألوان وهم كالتالي:

الرمادي والفضي والذهبي والأزرق.

ومن المتوقع أن يكون هيكله مصنوع من سبائك التيتانيوم والاستغناء من الفولاذ المقاوم للصدأ

و تأتي بطارية الهاتف بسعة 3687 ملى أمبير.

أبرز مواصفات ايفون 14

نتناول معكم في الجدول التالي أبرز مواصفات هاتف ايفون 14 والتي هي كالتالي:

العنصر مواصفات هاتف ايفون 14 الكاميرا ثلاث كاميرات: • الكاميرا الأولى : 12 ميجابكسل (رئيسية) • وتأتي الكاميرا الثانية : 12 ميجابكسل (تقريب بصري) •أما الكاميرا الثالثة : 12 ميجابكسل (زاوية واسعة) • وذلك مع مستشعر TOF 3D LiDAR الشاشة من نوعSuper Retina XDR OLED، وحجم6.7 بوصة-120هرتز- بدقة 1284 2778 بكسل البطارية من نوع لينيون ايون: بقوة 4500 ملي أمبير – 20 واط الحجم الطول 160.8 مم

العرض78.1مم السمك7.7مم وزن الجهاز240غرام المعالج Apple A16 Bionic

سعر ايفون 14

من أكثر ما يتساءل عنه العديد من الناس في الفترة الحالية هو سعر ايفون 14. وحتى الآن لم تكشف شركة آبل عن أسعار سلسلة هواتف آيفون 14 القادمة، ولكن توقع بعض الخبراء أن يكون السعر المقترح لهاتف أيفون 14 في الأسواق العالمية كالتالي:

جوال iPhone 14 : سعره يبدأ بـ 799 دولار

أما هاتف iPhone 14 Plus : سعره يبدأ بـ 899دولار.

و هاتف iPhone 14 Pro: سعره يبدأ بـ 999 دولار

و iPhone 14 Pro Max: سعره يبدأ بـ 1099 دولار.

مواصفات ايفون 14 برو ماكس

وتأتي أبرز مواصفات ايفون 14 برو ماكس التي أعلنت رسميا كالتالي:

المعالج Apple A16 Bionic الابعاد الطول 160.7 ملم العرض 77.6 ملم سُمك الموبايل 7.9 ملم (6.33 × 3.06 × 0.31 بوصة) البطارية Li-Ion، غير قابل للإزالة الشحن، شحن سريع الذاكرة العشوائية 6 جيجابايت الكاميرا 48 + 12 + 12 ميجا بيكسل + TOF 3D LiDAR

وعن موعد نزول ايفون 14 في السعودية والذي يعد من أكثر الأسئلة تداولًا فإن شركة أبل من المتوقع أن تطرح إصدارها الجديد من سلسلة Ipone 14 خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري 2022.