نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف ابل الجديد iphone 14 السعر واهم المواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف ابل الجديد iphone 14 السعر وأهم المواصفات أعلنت بشكل رسمي شركة أبل الأمريكية عن طرح سلسلة جديدة من منتجاتها والتي تتضمن ايفون 14 الجديد وعرضت شركة آبل هاتف آيفون 14 بحيث يوجد فيه العديد من المواصفات الجديدة وامكانية التواصل عن طريق الأقمار الصناعية في حالة الطوارئ وهذا الأمر يحدث في حال عدم اتصال الشبكة المحلية بالإضافة إلى أنه تم عمل بعض التحديثات التحسينات الجديدة والمتطورة لعمل كاميرا ذات جودة عالية تتناسب مع هذا الذكي.

هاتف أبل الجديد iphone 14

كما أضافت أن الهاتف يوجد في الكثير من المميزات الجديدة وسعر هاتف آيفون 14 799 دولار أما بالنسبة لتكلفة هاتف آيفون 14 زائد يبدأ من 899 دولار وأكدت أن هواتف آيفون 14 برو سوف يبدأ من 999 دولار والنسخة الأكبر تصل إلى 1099 دولار.

وأكدت الشركة الأمريكية أن ساعة أبل الذكية الجديدة سوف يتوفر فيه العديد من الإمكانيات الذكية والعديد من الخصائص ومن أهمها حوادث السيارات بجانب أن عمر البطارية طويل ويبدأ سعرها من 249 دولار وسوف يتم في بيعها داخل الأسواق بدء من يوم 16 سبتمبر الجاري.

بينما تم الاعلان عن سماعات آبل ايربورد برو 2 الجديدة ومن المتوقع أن يتم بيعها بدءاً من يوم 23 من سبتمبر الجاري ومن المتوقع أن يبدأ سعرها من 249 دولار وقد تم الإعلان عن هذه المنتجات الجديدة وهذا لم يؤثر نهائيا على سعر السهم شركة آبل وبالتالي ارتفع بنسبة 0.61 بالمئة خلال الجلسة حيث وصل سعر السهم إلى 155.54 دولار.

قامت شركة آبل بالإعلان عن الجيل الثاني من منتجات هواتف آيفون و ساعات واتش وسماعات حيث يمكن ارتدائها أثناء الرياضة وقدمت شركة آبل الأمريكية أفضل صناعة التكنولوجيا والهواتف الذكية بعد أن قامت باصدار أربع إصدارات جديدة من الهاتف الجديد في مقرها الرئيسي مع حضور الجمهور وذلك لأول مرة منذ انتشر الوباء داخل البلاد.

مواصفات هاتف ابل ايفون 14

اكثر مايميز هذا الهاتف أنه يوجد شاشة Super Retina XDR OLED، بقياس 6.7 بوصة، تتميز بدقة 1284 × 2778 بجانب وجود تباين أفضل الألوان السوداء مع امكانية زيادة السطوع إلى 28 بالمئة التي تصل في بعض الهواتف الذكية إلى 1200 شمعة.