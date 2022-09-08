نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طرق لتعطيل إشعارات الهاتف لمنع الإزعاج.. فعلها فوراً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل الطرق الآمنة التي يمكن استخدامها لتوقف الإشعارات التي تملأ الهواتف الذكية، والتي تمثل مصدر كبير للإزعاج، وكلما زادت الإشعارات الخاصة بالهاتف كلما مثلت ضغطاً كبيراً على المستخدم، حيث أن ذلك يجبره على فتح الهاتف كل مدة قصيرة لمعرفة ماهية الإشعارات الجديدة، ويمكنك الآن التخلص من تلك الإشعارات المزعجة من خلال خطوات بسيطة وسهلة للغاية.

طريقة تعطيل إشعارات الهاتف

يمكنك تعطيل إشعارات التطبيقات على هاتفك في حالة عدم أهمية هذه الإشعارات، حيث يمكنك تعطيل الإشعارات من الألعاب المثبتة على الهاتف، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة التي تتمثل في فتح الإعدادات، ثم قم بالانتقال إلى التطبيقات، وحدد التطبيق الذي لم تعد ترغب في تلقى الإشعارات منه، ثم انقر فوق الإشعارات، يقع هذا الخيار في هواتف سامسونج ضمن فئة الخصوصية، ثم اضغط على تعطيل إظهار الإشعارات.

يمكنك تعطيل جميع الإشعارات الخاصة بالتسويق والترويج، من تطبيقات توصيل الطعام على الهاتف الخاص بك مع استمرار تلقى تحديث الطلبات، ويمكنك فعل ذلك من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة التي تتمثل في فتح الإعدادات، ثم انتقل إلى التطبيقات انقر فوق التطبيق الذي يرسل لك الإشعارات على الهاتف، اضغط على الإشعارات، كما يجب أن تشاهد فئات الإشعارات المختلفة، قم بتعطيل الفئات التي لا تريد تلقي الإشعارات منها.

وضع عدم الإزعاج في الهاتف

يوجد خيار آخر للحد من تلقى الإشعارات المزعجة، وهو القيام بتفعيل وضع عدم الإزعاج، حيث أنه عبارة عن خيار موجود منذ سنوات في هواتف أندرويد، ولكنك تحتاج إلى تحديد جهات الاتصال والتطبيقات التي تريد تلقي الإشعارات منها، وتعيين الوقت، وبعدها ستلاحظ انخفاضاً كبيراً في عدد الإشعارات التي تتلقاها.

تعتبر ابسط طريقة للتأكد من أن التطبيق يحول إشعاراته بشكل صامت، هو الضغط لفترة طويلة على الإشعارات واختيار التسليم بصمت، أو يمكنك اتباع هذه الخطوات،