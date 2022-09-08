نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار سلسة أيفون الجديدة 2022| سعر ومواصفات أيفون 14 برو ماكس وتاب أيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف ١٤ برو ماكس واصداراته، يعتبر من أفضل الهواتف الذكية على الإطلاق التي يريد العديد من الأشخاص شراؤة، بسبب أن يوجد به العديد من المواصفات التي يحتاجها أي شخص في الهاتف الخاص بك، ويوجد به العديد من الإصدارات المختلفة سنتعرف علي كافه التفاصيل في المقال التالي.

هاتف ١٤ برو ماكس واصداراته

قد تم الإعلان الرسمي الخاص بالهاتف من قبل شركة أبل المصنعة بإصدارين هما أيفون 14 برو، وأيفون 14 برو ماكس، حيث يمتلك أيفون 14 برو ماكس الجديد بالعديد من المميزات، ومن أهم مميزاته التصميم الرائع وسهولة استخدامه، ونظرا للعديد من هذه المميزات يعتبر من أفضل الهواتف التي لا يمكن الاستغناء عن وجودها معك، ويساعدك أيضاً في أداء العديد من المهم اليومية الخاصة بك، كما أن يعتبر تصميم الهاتف يعتبر جديد علي تصنيع شركة أبل فقد جمعوا في التصميم بين الزجاج الغير لامع والاستانلستيل عالي الجودة، الأمر الذي يجعل الهاتف فخم جداً في الشكل والتصميم.

مميزات إصدار هاتف أيفون 14 برو ماكس

يتميز هاتف أيفون 14 برو ماكس بالتشغيل الدائم المميزة الغير موجودة فاي من هواتف أبل الأخري،

يتميز الهاتف بأدائه القوي والكاميرا الموجودة به تتميز بدقه عاليه الأمر التي يبحث عنه العديد من المستخدمين وهي بدقه 48 ميجا بكسل.

يوجد به معالج الصور الأمر التي تتمكن من خلاله التقاط أجمل الصور بإضاءة طبيعيه وصورة مميزة.

تتمكن من تعديل الإضاءة الموجودة بالصورة من خلاله.

يتميز باكتشاف الصدمات وأيضاً طوارئ SOS من خلال الأقمار الصناعية، كما أنه تم إصدار الهاتف ب 4 ألوان مختلفه هم الليلكي العميق، واللون الفضي، واللون الذهبي، واللون الأسود الفلكي.

الشاشة الموجودة في الجهاز بدقة 6.1 إنش و 6.7 إنش، ويوجد به سعه تخزين مختلفة بداية من 12 جيجا بايت إلي 1 تيرا بايت، ويبلغ سعر الهاتف حوالي 5000 ريال سعودي.

ما هي إصدارات أبل ووتش الجديدة

تمكنت شركة ابل من إطلاق ساعات ذكية جديدة بإصدارات مميزة ومواصفات مختلفة عن الساعات الأخرى، وهي ابل ووتش الترا التي تم إصدارها من قبل، كما أن أعلنت شركة أبل أن هذه الساعة مخصصه للرياضيين بصفه خاصة، ولجميع الأشخاص الذين بحاجه إلي ساعه بحجم كبير.

مميزات تصنيع ساعة ابل

تم تصنيع الساعة بهيكل خارجي من التيتانيوم. بها بطارية تتمكن من العمل حوال 36 ساعه، أو 60 ساعه في وضع تحسين البطارية. يمكن استخدام هذه الساعة في رحلات السفاري أيضاً، وتتميز أيضاً بشاشة كبيرة. وضع توفير البطارية الموجود بها الأمر الذي يجعل استخدامها لمدة أطول دون الحاجة إلي الشحن. كما يوجد بها بوصله لتحديد الطريق الصحيح أثناء السير. وقد تم إصدارها مقابل 3000 ريال سعودي، ويعد سعرها من أرخص الأسعار علي العديد من المميزات الموجودة بها.

إصدار تاب ابل الجديد

يعتبر التابلت من أفضل الأجهزة الذكية التي لا يستغني عنها العديد من الأشخاص في حياته اليومية، وقد تم الإعلان عن انطلاق الإصدار الجديد من قبل شركة أبل لعام 2022، ويوجد به العديد من المواصفات التي يحتاجها اى شخص.

مميزات تاب ابل الجديد: