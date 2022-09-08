نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مدرستنا 1 الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة مدرستنا 1 الجديد واحد من أهم الترددات، التي يتم البحث عنها مؤخرَا، حيث نوه وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور رضا حجازي عدة مرات، على أهمية متابعة المواد والبرامج، التي يتم تقديمها عبر بث القناة.

حيث تهتم القناة التعليمية، بتقديم محتوى متميز، يشمل جميع المواد الدراسية التي يدرسها الطلاب، بداية من الصف الرابع الابتدائي، ولجميع الصفوف التعليمية التي تليها، ونقدم لكم عبر السطور التالية، التردد الجديد للقناة عبر الأقمار الصناعية، نايل سات وعرب سات.

تردد قناة مدرستنا 1 الجديد 2022

يزداد مؤخرًا الحديث عن أهمية متابعة محتوى القناة التعليمية، التي لن يخرج عنها الامتحان، ولذلك حرصًا منا على أبنائنا الطلبة نقدم لهم تردد قناة مدرستنا 1 الجديد، من أجل متابعة المحتوى الذي تقدمه القناة، حيث يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على تردد 12206، معامل تصحيح 3/4 معدل الترميز 27500، استقطاب عمودي، عبر القمر الصناعي نايل سات والتردد ذاته، عبر القمر الصناعي عرب سات.

محتوى قناة مدرستنا 1 التعليمي

حرصت وزارة التربية والتعليم على الاهتمام بتقديم محتوى متميز ورائع، عبر قناتها التعليمية، حيث تضم القناة برامج لكافة الصفوف الدراسية، بداية من الصف الرابع الابتدائي، تحتوي تلك البرامج على شروحا لكافة المواد الدراسية، سواء العربية أو اللغات، مع تقديم بنك من الأسئلة والمعلومات، كذلك توضيح جميع الخرائط والتجارب العملية التي يضمها المنهج، حيث يستطيع الطالب أن يجد كل ما يخص المنهج الدراسي، عبر قناة مدرستنا 1 ومدرستنا 2.

يستطيع الطالب بواسطة متابعة تلك المنصات، والقنوات التعليمية، الإلمام بكل جوانب المنهج الدراسي الخاص به، حيث تخضع القناة لإشراف العديد من المتخصصين والخبراء، ويستطيع الطالب أيضًا إرسال أي استفسار عبر المنصات التعليمية، والحصول على الإجابة النموذجية من قبل المختصين.

وظائف معلمين في قناة مدرستنا1

قامت إدارة قناة مدرتنا عن فتح باب التقديم لوظيفة معلم أو معلمة للراغبين في العمل من خلال القناة لكافة المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية حيث يوجد عدد من الوظائف الشاغرة عبر القناة ومع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد نرغب في تقديم المناهج الدراسية بالصورة التي يحتاج إليها أبنائنا الطلاب من أجل سهولة وصول المعلومة بالشكل المطلوب وعلى من يجد في نفسه الكفاءة المطلوبة والقدرة على العمل من خلال القناة سرعة تقديم السيرة الذاتية الخاصة به على رابط التقديم.