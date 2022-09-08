سعر و مواصفات iPhone 14 المواصفات الجديدة مميزات وعيوب الجهاز

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عمر شويل - جدة مواصفات ايفون 14 تداولت العديد من الأنباء خلال الفترة الأخيرة حول اطلاق شركة ابل سلسلة آيفون 14 بهواتفها الأربعة الجديدة قبل انتهاء عام 2022، بالرغم من عدم إطلاق ايفون 13 حتى الوقت الراهن، في ظل سعي آبل للقيام بإلغاء إصدار الهواتف ذات الشاشات الصغيرة، بعد تحقيقه نسب مبيعات ضئيلة أقل من توقعات القائمين على ابل، ومن المفترض أن تشمل السلسلة الجديدة iphone 14 أربعة هواتف حديثة ذات شاشات كبيرة نوعا ما، من بينهما هاتفين بشاشة تبلغ نحو 6.1 بوصة وأخرين بشاشة تبلغ 6.7 بوصة، سعيا منها في إلغاء سلسلة آيفون ذات الشاشات الصغيرة التي تبلغ 5.4 بوصة.

مواصفات ايفون 14 الجديد

ومن المتوقع أن تقوم شركة آبل بتقديم بعض التحسينات والتحديثات الجديدة في ايفون 2022 الجديد وهي كالتالي:

أن تكون الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل.

حجم الكاميرا قد يبلغ نحو 2.5 ميكرومتر.

تبلغ دقة الفيديو 8k وستقوم بعرض الفيديوهات بنفس الدقة المصورة.

يتميز تصميم ايفون 2022 بكاميرا أمامية تقع في ثقب بداخل الشاشة، كما ستقدم شاشة كاملة ليس بها اي ثقب او نوتش، بالاضافة الى وجود مستشعر البصمة Touch ID، والذي يقع أسفل الشاشة.

تضم سلسلة آيفون 14 أربعة هواتف حديثة وهي ايفون 14، ايفون 14 ماكس iPhone 14 Max، ايفون 14 برو iPhone 14 Pro وايفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max.

يعمل iPhone 14 بالمعالج الجديد A16.

يتوقع أن تتميز سلسلة هواتف iPhone 2022 بشاشات حديثة بها فتحة على هيئة حبوب منع الحمل وبجواره يوجد ثقب دائري.

تتوفر هواتف آيفون 14 الجديدة باللون الأسود والذهبي والفضي والأرجواني.

تعمل السلسلة الجديدة بنظام تشغيل iOS 16.

تدعم ميزة always-on display، والتي يمكن للمستخدم من خلالها عرض كافة المعلومات بشكل مستمر على شاشة الهاتف حتى أثناء غلقها مثل التاريخ والوقت.

عيوب جهاز ايفون 14 الجديد

لا يوجد معدل تحديث أكبر على الشاشة.

لا تدعم مصر حاليًا شريحة eSIM

مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 مم غير مدعوم ، وهو معيار لأفضل الهواتف الذكية.

لا تحتوي عبوة الهاتف على السماعات أو رأس الشاحن

سعر هاتف iPhone 14 Plus :-

السعر الرسمي 899 دولار لأقل نسخة 128 جيجا

999 دولار للنسخة 256 جيجا

1199 دولار للنسخة 512 جيجا

هذه هي الأسعار العالمية، بينما سيتوفر الهاتف في مصر بأسعار أعلى نظرًا للضرائب و الجمارك

صور ايفون الجديد 14