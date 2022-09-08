نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Iphone 14″ شركة أبل تعلن موعد بدء حجز ايفون 14 جميع الاصدارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحظى شركة أبل الأمريكية العالمية بشهرة كبيرة وسط عشاق الآيفون، لذلك يتابع الكثيرين حول العالم طرح منتجات الشركة أول بأول، لذلك أعلنت شركة أبل خلال مؤتمرها السنوي يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر لهذا العام 2022 عن إصدارها لأحدث هاتف وهو آيفون 14 برو ماكس، وكانت الشركة قد طرحت كافة التفاصيل الخاصة به،

مميزات ايفون 14 برو ماكس

● تضمن المؤتمر الصحفي الحديث عن مميزات الايفون التي اعتبرت الاقوى وسط فئات الايفون ووسط فئات الهواتف الذكية هذا الهاتف الذي تم وصف كاميرتة بأنها الأكثر جودة بين أجهزة شركة آبل المختلفة ولها قدرة على التصوير الخرافي الذي يتعدى تخيل العقل البشري حيث تتميز بإمكانيات دقيقة ومعقدة والتقاط فائق، أطلقت الشركة عليها ميزة التصوير الفلكي.

بجانب الكاميرات الرائعة توجد شريحة A15 Bionic مع الترقية إلى معالج A16.

في الوقت ذاته وصلت مساحة التخزين الخاصة بالهاتف إلى 2 تيرا بايت والتي تعتبر أعلى وحدة تخزين في الهواتف الذكية.

كما توجد شاشة Promotion 120 هرتز على غرار الايباد iPad Pro، وتأتي الشاشة بقياس 6.7 بوصة بمعدل تحديث سوبر مقاوم للخدش أنها مزودة بطبقة ومقاومة للزيوت وبصمات الأصابع والمياه والأتربة. .

كذلك تغيرت تصميمات معرف الوجه في الهاتف الجديد ايفون 14 برو ماكس عن فئات الايفون التي سبقته

وقالت الشركة إن الشخص الذي سوف يشتري هذا الايفون يمكنه التبديل ما بين USB Type-C وما بين منفذ Lightning لبعض الموديلات وهذا ما أسعد بعض الاشخاص كثيرا واعتبروها أنها نقلة كبيرة في عالم الهواتف الذكية.

موعد بدء حجز أيفون 14 برو ماكس

قالت صحيفة ذا صن البريطانية أن موعد بدء حجز الايفون الجديد ايفون 14 برو ماكس سوف يبدا اعتبارا من يوم 14 سبتمبر لهذا العام 2022.

بينما صرحت أن موعد طرحة في الأسواق سوف يبدأ من يوم 16 سبتمبر لهذا العام 2022.

ويعد ايفون 14 برو ماكس هو أحد إصدارات آيفون التالية ايفون 14 وايفون 14 ماكس وايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس.