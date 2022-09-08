نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي عن طريق الايدي 2022 احصل 10000 شدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي حيث إن الحصول علي اللعبة يشغل الكثير من اللاعبين هذه الأيام لان حصولهم علي شدات ببجي موبايل Pubg uc مهم جداً للعبة لأنها تساعدهم علي شراء معدات قتالية وأسلحة اللعبة كما إنها تعلي RP الخاص بهم في الموسم الأخير الرويال باس ولذلك سنقدم لكم في هذا المقال طريقة شحن شدات ببجي موبايل عن طريق الايدي لسنة 2022.

شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي

وهذا الموقع مشهور بمصداقيته لإنه يعرض شراء الشدات ولكن هذا الموقع لا يعرض شحن شدات ببجي مجانا لكن موقع شحن midasbuy يقدم هدايا للاعبيه.

شحن شدات ببجي عن طريق الايدي

كما تحدثنا سابقاً إن من المهم شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile والحصول علي أكثر من 5000 شدة يومياً من خلال العديد من الطرق أولهم شحن شدات ببجي id أو شحن شدات ببجي عن طريق الرصيد كل ما هو عليك اتباع الخطوات التالية :

ادخل علي الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي midasbuy

قم بإدخال الرقم التعريفي الخاص بك أو ما يعرف ب الايدي id الخاص بلعبة ببجي pubg.

اختر البلد التي تنتمي إليها وليكن أختيارك شحن شدات pubg mobile في تركيا أو أي بلد عربية مثل الجزائر – العراق – مصر – السعودية.

بعد ذلك عليك باختيار طريقة الدفع المناسبة لك وليكن شحن الشدات عن طريق الرصيد أو الكريدت كارد الفيزا.

سينقلك إلي السؤال المهم وهو عدد الشدات التي ترغب بها. وستجد مكتوب العدد وبجانبه مكتوب شدات ببجي بسعر كذا اختر العدد.

انتقل إلي حسابك في لعبة ببجي الرسمي ستجد الشدات متوفره في الحساب.

شحن شدات ببجي الكورية

زاد البحث من لعيبة ببجي هذه أيام عن كيفية الشحن لشدات ببجي الكورية بشكل مضمون من خلال متجر جوجل بلاي أو من خلال بطاقات ببجي من جوجل بلاي ويجد طرق كثيرة سنعرض أفضل المواقع يتم من خلالها الحصول علي آلاف الشدات بالخطوات التالية: