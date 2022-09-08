نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر Apple Watch Ultra في السعودية وأبرز المميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة أبل في المؤتمر الرسمي عن سلسلة هواتف ايفون الجيل الجديد وهي هواتف ايفون 14 وباقي الإصدارات الأخرى ومن ضمن هذه السلسلة أعلنت الشركة عن ساعة أبل الجديدة وهي Apple Watch Ultra التي تمتلك إمكانيات وخصائص مميزة جعلت الكثير من محبي ساعات أبل يبحثون عن سعر Apple Watch Ultra في السعودية ونستعرض معكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني أبرز مواصفات الساعة والمميزات التي توفرها للمستخدم والسعر التي تتوفر به الساعة في السعودية الفترة المقبلة.

مواصفات ساعة Apple Watch Ultra الجديدة

تمتلك ساعة أبل العديد من الإضافات والتحديثات الجديدة التي وفرتها الشركة في هذه النسخة الجديدة والمميزة وفي السطور التالية نعرض لكم أهم المواصفات والمميزات المتواجدة في الساعة وهي:

تحتوي ساعة Apple Watch Ultra علي تطبيق جديد يمكنك من خلاله التحكم بها.

اذا كنت من محبي الغوص فإن ساعة Apple Watch Ultra هي الأفضل والأمثل لك.

بإمكان ساعة أبل الجديد آبل واتش الترا تتبع موقعك بكل سهولة حتي ان كنت في أعماق المحيطات.

تأتي الساعة بشاشة حجمها 6.6 بوصة.

تحتوي الساعة علي زر جانبي إضافي للتخصيص.

تحتوي ساعة Apple Watch Ultra علي نظام الوضع الليلي.

سماعة آبل واتش الترا مصنعة من التيتانيوم.

يمكنك رفع سطوع الساعة حتي 2000 Nits.

تمتلك ساعة أبل واجهة جديدة ومميزة عن الجيل السابق.

بطارية الساعة تعمل لمدة 60 ساعة بشكل متواصل.

تمتلك ساعة Apple Watch Ultra سينسور حوادث السيارة

. وفرت شركة أبل في السماعة سينسور جديد للحرارة.

كانت هذه أبرز مواصفات ومميزات ساعة Apple Watch Ultra الجديدة والتي أعلنت عنها شركة أبل في المؤتمر أمس الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022 وبعدما استعرضنا معكم اهم المواصفات ننتقل الي الجزء الأهم وهو كم سعر Apple Watch Ultra في السعودية؟

سعر Apple Watch Ultra في السعودية

أعلنت شركة أبل ان سعر الساعة عالميا هو 799 دولار أمريكي وبالتالي فان سعرها المتوقع بالريال السعودي 3425 ريال ومن المقرر ان تعلن شركة أبل خلال الفترة المقبلة عن السعر الرسمي في البلدان حول العالم.