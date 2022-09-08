نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة أسعار هواتف أيفون iPhone 14 في السعودية ومصر وموعد طرح جوالات iPhone 14 Pro وأبرز مميزاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت عائلة هاتف iPhone 14 قائمة اهتمامات الملايين حول العالم خلال الفترة الجارية بالتزامن مع إعلان شركة آبل الأمريكية عن أحدث أجهزتها المحمولة خلال مؤتمر Apple السنوي والتي تضم هواتف iPhone 14 Pro Max، و iPhone 14 Pro، و iPhone 14 ، وiPhone 14 Plus، وساعة أبل الاحترافية Apple Watch Ultra وموعد طرحها في الأسواق بعد فتح باب الحجز لجميع الراغبين في اقتناء الأجهزة الأحدث من إصدارات الشركة الأمريكية الأشهر في مجال صناعة الهواتف الذكية، ما جعلنا نرصد أبرز مواصفاتها وأسعار هواتف أيفون 14 في مصر والسعودية بالدولار والجنيه المصري والريال السعودي.

أحجام هاتف أيفون iPhone 14

طرحت شركة آبل هواتفها الجديدة في حجمين فقط يضمن كل حجم إصدارين منهما يتكون الحجم الأول لهاتفي iPhone 14 ، و iPhone 14 Pro من أبعاد 146.7 × 71.5 × 7.8 mm.

فيما يتكون الحجم الثاني من إصدارات آبل من أبعاد 160.7 × 77.58 × 7.85 mm، لهاتفي iPhone 14 Plus، و iPhone 14 Pro Max.

محتويات صندوق iPhone 14

محتويات صندوق iPhone 14 نواقص هاتف iPhone 14 جهاز هاتف ايفون محول الطاقة “رأس الشاحن” كابل USB من النوع C إلى Lightning سماعات الرأس أوراق الهاتف والضمان ودليل التشغيل محول مقبس سماعة الرأس ملصق أبل جراب دبوس إخراج شريحة SIM

سعر iPhone 14 في السعودية ومصر

اسم الهاتف سعر iPhone 14 أسعار iPhone 14 في مصر سعر iPhone 14 في السعودية موعد طرحه في الأسواق iPhone 14 يبدأ من 799 دولار تبدأ من 15411.75جنيه يبدأ من 3003.04 ريال 16 سبتمبر iPhone 14+ من 899 دولار تبدأ من 17340.63جنيه يبدأ من 3378.89 ريال 7 أكتوبر iPhone 14 pro يبدأ من 999 دولارًا تبدأ من 19269.51جنيه يبدأ من 3754.74 ريال 16 سبتمبر iPhone 14 pro max من 1099 دولارًا يبدأ من 21198.39جنيه يبدأ من 4130.59ريال 16 سبتمبر

ويمكن حجز هاتف أيفون 14 لأي من إصدارته الجديدة من خلال موقع شركة آبل.

أبرز مميزات مجموعة هواتف iPhone 14

أعلنت شركة آبل عدد من المميزات الجديدة في هواتف iPhone 14 تتمثل في توافر شاشة OLED بسطوع أعلى 1200 نيتس، و5 ألوان، مع خاصية Always On Display، والتي لا تحتاج إلى لمس الشاشة للتعرف على التنبيهات والوقت.

تزويد الأجهزة بكاميرا 12MP بحساس أكبر من الإصدارات القديمة.

كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، مزودة بحساس أكبر 65% للكاميرا الأساسية مقارنة بالسابق.

تعمل الأجهزة الجديدة من أيفون 14 بمعالج A15 Bionic.

إضافة تحسينات جديدة في كاميرا التصوير للصور والفيديو من أبرزها الالتقاط في الإضاءة المنخفضة بنسبة 49%.

تمتاز الكاميرا الجديدة في الهواتف بتثبيت أفضل في تصوير الفيديوهات.

ميزة الشريحة الإلكترونية والاتصال بالقمر الصناعي

كما أعلنت شركة آبل في المؤتمر السنوي لإطلاق مجموعة هواتف آيفون الجديدة لإصدارات iPhone 14 Pro Max، و iPhone 14 Pro، و iPhone 14 ، وiPhone 14 Plus توفير ميزة الشريحة الإلكترونية.

وتمنح الميزة الجديدة الفرصة لتشغيل الهاتف بأكثر من شريحة في نفس الوقت، باستخدام شريحة إلكترونية فقط دون وجود الشريحة في الهاتف.

وأوضحت الشركة أن هذه الميزة لن تعمل في الوقت الحالي إلا في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تدعم الأجهزة الجديدة ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية لطلب المساعدة في حالة أي ظروف طوارئ.

وتبدأ الخدمة بشكل مجاني لمدة عامين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بشكل تجريبي، والتي تتمثل في الاتصال بالقمر الصناعي في حالات الطوارئ كالاتصال بالإسعاف في حالة عدم القدرة على الاتصال بها عند وقوع حادث سيارة.