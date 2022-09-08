نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون 14 أكبر تطور في تاريخ ايفون، مواصفات والسعر المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 14 أكبر تطور في تاريخ ايفون، اليوم وأخيرا وبعد طول إنتظار جاء واحدا من أهم مؤتمر لهاردوير في عالم التكنولوجيا إن لم يكن الأهم على الإطلاق، و اليوم المنتظر لكل عشاق أبل وايفون و الجديد هذا العام هو الإعلان عن إصدار جديد لأربع انواع من ايفون 14 وساعة وسماعة جديدتين، فهيا بنا نبدأ أولا بالحديث عن الأيفون. ايفون 14 أكبر تطور في تاريخ ايفون أولا المواصفات العامة: عزيزي القارئ إذا كنت من محبي الجوالات الصغيرة، أحب أن أعتذر منك فلا مجال الأن مع الجوالات الميني، أقل شاشة في إصدار ايفون 14 أصبحت 6.10 بوصة، وفي نسخة ال plus أصبحت الشاشة 6.70 بوصة.

أصبحت 6.10 بوصة، وفي نسخة ال plus أصبحت الشاشة 6.70 بوصة. يتوفر ايفون 14 بألوان ايفون المعتادة الأبيض، الأسود، والأحمر، كما تم إضافة لونين جديدين هم الأزرق الباهت والأرجواني.

بألوان المعتادة الأبيض، الأسود، والأحمر، كما تم إضافة لونين جديدين هم الأزرق الباهت والأرجواني. الرام 6 جيجا بايت. ثانيا الكاميرات: هناك تطورا واضحا في هذا الإصدار ليس في الأرقام والمواصفات ولكن في حجم السينسورز.

الكاميرا الأساسية مازالت12 ميجا بيكسل ولكن السينسور أصبح أكبر حجما.

فتحة العدسة أصبحت f1.50 وهذا الرقم ممتاز يقوم بإدخال 49 بالمائة ضوء اكثر مقارنة بالجيل السابق.

تطور ملحوظ في تحليل الكاميرا الألترا وايد.

أما عن كاميرا السيلفي أصبحت 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f1.90 متضمنة اوتو فوكس لأول مرة في سلسلة ايفون .

. امن عن التصوير الفيديو تم إضافة خاصية Action mode لإعطاء ثبات أكبر عن التصوير أثناء الحركة. ثالثا الشبكة: لا يحتاج ايفون 14 إلى شريحة إتصال ولكن يمكنك إستخدام شريحة إلكترونية، ولكن الإصدارت التي شوف تصدر في البلاد التي لا تدعم الشريحة الإلكترونية سوف يكون الجوال مدعم بفتحة لشريحة عادية.

إلى شريحة إتصال ولكن يمكنك إستخدام شريحة إلكترونية، ولكن الإصدارت التي شوف تصدر في البلاد التي لا تدعم الشريحة الإلكترونية سوف يكون الجوال مدعم بفتحة لشريحة عادية. الجديد أنه يمكنك ربط أكثر من شبكة جوال على شريحة واحدة إلكترونية.

أيضا دعم ايفون 14 خاصية الربط بالأقمار الصناعية ولكن في حالة الطوارئ. رابعا معاد حجز الجوال و السعر: يبدأ حجز ايفون 14 بدءا من يوم التاسع من سبتمبر بسعر 800 دولار و900 دولار لإصدار ال plus.

بدءا من يوم التاسع من سبتمبر بسعر 800 دولار و900 دولار لإصدار ال plus. ويتم توفيره بدءا من يوم السادس عشر من سبتمبر، اما إصدار ال plus فيبدأ توفيره من يوم السابع من أكتوبر.

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