نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف iPhone 14 Pro تاريخ الإصدار والسعر والألوان والكاميرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف iPhone 14 Pro تاريخ الإصدار والسعر والألوان والكاميرات، بعد أشهر من التسريبات الشائعات عن iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، كشفت Apple أخيرًا في حدث Apple في سبتمبر مع بعض التغييرات المهمة.

لم يقتصر الأمر على اختفاء شاشة العرض سيئة السمعة أخيرًا ، ولكن iPhone 14 Pro يحتوي أيضًا على كاميرا رئيسية جديدة بدقة 48 ميجابكسل وشريحة A16 Bionic جديدة وتحسينات أخرى. في الواقع، نقول أن هذا هو أحد أبرز تحديثات iPhone Pro في بعض الوقت. ويقدم أكثر بكثير من iPhone 14 القياسي أو iPhone 14 Plus.

تصميم وشاشة iPhone 14 Pro

يبدو أن كل التسريبات والشائعات كانت صحيحة:

نظرًا لأن العديد من أفضل هواتف Android تستفيد من فتحات الكاميرا ذات الفتحة الواحدة، فقد تعتقد أن شكل حبوب منع الحمل سيبدو غبيًا. ولكن هناك وظائف محسّنة هنا في شكل الجزيرة الديناميكية.

يتم توصيل مجموعة من التنبيهات عبر البرامج والرسومات، من تأكيد اتصال AirPods بشكل صحيح إلى إظهار أن الهاتف قد بدأ في الشحن والتوسع للإشارة إلى نشاط معين في الخلفية . وتصبح جزيرة عند تشغيل الموسيقى.

بالنسبة للشاشة نفسها ، تظل الأحجام 6.1 بوصة و 6.7 بوصة لجهاز iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max على التوالي.

الحواف أصبحت أقل نحافة. ويتم استخدام لوحة LTPO جديدة لتمكين معدل التحديث من تقليص حجمه من 120 هرتز إلى 1 هرتز.

يمكن حفظ عمر البطارية حتى عند تمكين شاشة Always-on الجديدة. حيث يمكنها عرض الإشعارات والمعلومات حتى عندما يكون الهاتف مغلقًا. كل ذلك دون رفع iPhone أو النقر على الشاشة.

وبالنسبة للأشخاص الذين يحبون مشاهدة أشياء مثل التحركات على أجهزة iPhone الخاصة بهم ، يمكن لجهاز iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max الآن الوصول إلى 1600 شمعة في المتر المربع. وأيضاً مع إتاحة ذروة سطوع تبلغ 2000 شمعة للاستخدام في الهواء الطلق. هذا أكثر إشراقًا من Samsung Galaxy S22 Ultra العظيم.

يتشابه التصميم المتبقي لجهاز iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max إلى حد كبير مع iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max. تبقى الحواف مسطحة ومصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ كما كان من قبل.

كاميرات iPhone 14 Pro

كما تنبأت الشائعات، فقد حصل كل من iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max على كاميرات رئيسية جديدة بدقة 48 ميجابكسل.

ستتيح هذه الصور ذات الدقة العالية بمزيد من التفاصيل وتصوير أفضل في الإضاءة المنخفضة. ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك من مجرد تعزيز المواصفات البسيطة.

توفير مستشعر رباعي البكسل. حيث تجمع الكاميرا الرئيسية الجديدة بين أربعة بكسلات في وحدة بكسل رباعية كبيرة تعادل 2.44 ميكرومتر. وتسمح للمستشعر بالتكيف مع الصورة التي يتم التقاطها. لذلك سيتم حل الصور افتراضيًا بدقة 12 ميجابكسل. وهناك مجال لالتقاط المزيد من التفاصيل والسماح بدخول المزيد من الضوء.

لإضفاء عنصر “احترافي” على جهاز Pro iPhone الجديد حقًا ، يمكن لوضع ProRAW الآن التقاط صور غير مضغوطة بدقة 48 ميجابكسل لتمكين المزيد من إمكانيات التحرير.

وبالنسبة لمحبي الفيديو، تسمح الكاميرا بدقة 48 ميجابكسل بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية في الوضع السينمائي ؛ للأسف ، لا يوجد التقاط فيديو بدقة 8K معروض هنا.

تاريخ إصدار iPhone 14 Pro

سيتم طرح iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max للبيع في 16 سبتمبر. لكن أولئك الذين يحرصون على الحصول على السبق على الحشود يمكنهم طلب كلا طرازي iPhone 14 Pro مسبقًا في 9 سبتمبر.

سعر وألوان iPhone 14 Pro

على الرغم من الشائعات السابقة عن زيادة الأسعار، فإن iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max سيظلان بسعر يبدأ من 999 دولارًا (1749 دولارًا أستراليًا) و 1099 دولارًا (1،899 دولارًا أستراليًا) على التوالي.

يأتي كلا الهاتفين في مجموعة مختارة من أربعة ألوان: الأسود والفضي والذهبي والأرجواني الجديد.

شرائح iPhone 14 Pro وعمر البطارية

يحصل كل من iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max على شريحة A16 Bionic الجديدة. ولم تكشف شركة آبل عن أي أحجام للبطارية ولكنها وعدت بأن iPhone 14 Pro و 14 Pro Max سيوفران “عمر بطارية طوال اليوم”. يتوفر الشحن السريع مع محول بقوة 20 واط يملأ البطارية بنسبة 50٪ في حوالي 30 دقيقة.

لم يتم ذكر ذاكرة الوصول العشوائي، سواء السعة أو النوع. ولكن توقع أن يكون iPhone 14 Pro و 14 Pro Max سريعًا للغاية. وسيأتي التخزين بخيارات 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت.

نظرة على ايفون برو

ما قد يبدو وكأنه ترقية تدريجية في لمحة سريعة، يمكن أن تضيف التغييرات هنا جميعًا لتحديث iPhone كبير ومنافسًا لقائمة أفضل الهواتف لدينا.

قد تبدو Dynamic Island غريبة بعض الشيء، ولكنها قد تحدد المعيار لكيفية استخدام قصاصات العرض والشقوق كميزة بدلاً من كونها مصدر إزعاج ضروري. وبدعم من جهة خارجية ، يمكن استخدام ميزة التنبيه الجديدة لجميع الأغراض الذكية.

ثم هناك كاميرا بدقة 48 ميجابكسل. في حين أن هواتف Android ليست غريبة على أجهزة الاستشعار عالية الدقة ، فإن استخدام التصوير الفوتوغرافي الحاسوبي من Apple على مستوى الأجهزة والبرامج يمكن أن يضع حقًا معيارًا جديدًا لأفضل الهواتف المزودة بكاميرات.

كان هذا كل ما لدينا عن هاتف iPhone 14 Pro، تاريخ الإصدار والسعر والألوان والكاميرات. إلى جانب التطرق إلى شرائح iPhone 14 Pro وعمر البطارية، نرجو أن نكون قد أفدناكم.