نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر IPHONE 14 PRO MAX الجديد كم سعر أيفون 14 بروم ماكس ومواصفاته العملاقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة IPHONE 14 PRO MAX الجديد المعلن عنه في مؤتمر صحفي من شركة أبل يأتي مع سلسلة إصدارات . متنوعة أيفون 14 برو ماكس بجانبه كلاً من IPOHNE 14 وهاتف أيفون 14 ورابع الإصدارات . هو أيفون 14 برو الذي تفخر به شركة أبل حيث تم وضع تقنية Dynamic Island الجديدة ذات الخصائص المتعددة . كما ضمن الإصدار الذي نتحدث عنه اليوم في مواصفات IPHONE 14 PRO MAX تم وضع ميزات أمان عالية . مصممة خصيصاً للحفاظ علي الأرواح مما دعي مستخدمي أيفون البحث بشكل مكثف عن ما تشمله تلك الخاصية الحديثة . كذلك بجانب أن التنوع في وضوح الكاميرات في كل إصدار علي حدا يجعل كل نسخة من نسخ أيفون 14 . تتفرد بجاذبية تجعل كافة النسخ ستلاقي إعجاب العديد من مستخدمي هواتف أيفون . وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي سعر IPHONE 14 PRO MAX مع مواصفاته .

IPHONE 14 PRO MAX الجديد وتصريحات أبل عن إصدارها الجديد

جاء في مؤتمر اليوم عن هاتف هاتف أيفون 14 برو ماكس الجديد ​وبالبداية أعلن عن أن الإصدار الجديد . تم الحفاظ به علي معظم أجزاء التصميم في النسخة السابقة كما أن الشق الخاص بكاميرا التصوير في أيفون الجديد . وضع به مستشعر Face ID وهي خاصية الأمان العالي للتعرف علي وجه مستخدمه . كذلك بجانب تميز هاتف أيفون 14 برو ماكس الجديد بشاشة مسطحة وتم وضع المعالج القوي المتعارف عليه . بتفرد شركة أبل بتصنيعه وهو معالج A15 Bionic كما أن واجهة هاتف IPHONE 14 PRO MAX تأتي واجهة NOTESH السابقة لكن بشكل أكثر تميزاً . كما أضيف حديثاً للهاتف ميزة التشغيل الدائم بجانب مواصفات أيفون 14 برو ماكس المتعددة التي سنتعرف . عليها بسطور مقال “موقع ثقفني القادمة .

مواصفات IPHONE 14 PRO MAX

أيفون 14 برو ماكس يتمتع بتصميم من الزجاج الغير لامع مع طبقات ستانلس ستيل فائقة الجودة . كما يتمتع أيفون الجديد بمقاس أكثر تميزاً مما سبق وهو قياس 6.1 أنش . يشتمل الهاتف علي تقنية XDR مع بتكنولوجيا Pro Motion لأول مرة منذ إصدار هواتف أيفون . كذلك بجانب تطوير سطوع هاتف أيفون 14 برو ماكس الجديد أصبحت أفضل وذلك بفضل تقنية HDR المتطورة . تطوير خاصية إضاءة الهاتف وذلك بوضع عدد 2000 شمعة مما يجعل درجة السطوع ضعف سطوع هاتف أيفون 13 السابق كما تتميز شاشة الهاتف بتقنية جديدة وهي Super Retina XDR OLED بمعدل تحديث 120 هرتز . تتميز شاشة أيفون 14 برو ماكس بتحديث تكيفي 1 هرتز مع معدل 120 لكي . ما يتم توفير مزيج أكثر لحركة النظام وتوفير الطاقة وذلك بفضل تقنية LTPO . أما عن ألوان هاتف IPHONE 14 PRO MAX نتعرف عليها بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

ألوان هاتف أيفون 14 برو ماكس الجديد

اللون الجديد من أيفون وهو اللون الأخضر . كما يأتي اللون الثاني منه وهو اللون الأسود الملكي . أيفون 14 برو ماكس يطرح باللون الأحمر . كذلك بجانب اللون المميز دائماً الأرجواني . واللون الخامس والأخير هو اللون الأبيض . أما عن سعر جوال أيفون 14 برو ماكس نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

أسعار أيفون 14 برو ماكس

وفقاً للسعر العالمي الذي سيتم طرح أيفون 14 برو ماكس علي موقع شركة أبل وهو كالآتي :-

السعر المعلن علي موقع أبل هو 1099 دولار أمريكي .

كما يتاح عبر الموقع حجز هاتف أيفون 14 برو ماكس بدفع 45.79 دولار شهرياً لمدة 24 شهر .

بدفع 45.79 دولار شهرياً لمدة 24 شهر . كذلك يجب الانتباه بأن سعر نسخة أيفون بسعة تخزين 128gb هو السعر المشار له سابقاً .

أما عن نسخة الهاتف ذات سعة التخزين 256gb بقيمة 1199 .

كما تحدد سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس الجديد سعة تخزين 512gb بسعر 1399 دولار .

أما عن نسخة أيفون المميزة بسعة تخزين 1 تيرا تحدد سعره بقيمة 1599 دولار وهي نسخة مميزة من شركة أبل .

IPHONE 14 PRO MAX الجديد المصرح عنه في مؤتمر صحفي اليوم يأتي بمواصفات عملاقة وقوية . تعرفنا علي العديد منها داخل مقال اليوم من موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .