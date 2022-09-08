نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف iPhone 14 Proو pro max وملخص المؤتمر بالكامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هاتف iPhone 14 Proو pro max شركة أبل أعلنت عنه عبر المؤتمر السنوي الذي تم عقده بالأمس مع سلسلة الأجهزة الجديدة والأجهزة عبارة عن ثلاثة هواتف آيفون الجديدة وسماعة أبل مع Apple Watch مع العلم أن ساعة Apple Watch Series 8 جاءت بشاشة أكبر من الإصدار السابق لها مع التحسينات الكثيرة مثل السلامة الصحية وكيفية الاتصال مع مستشعر مميز يقيس درجة الحرارة خصيصاً لصحة المرأة، وسيشمل مقالانا التكلم عن كل جوانب المؤتمر بالتفاصيل الخاصة بكل منتج تم الإعلان عنه.

سعر ومواصفات هاتف iPhone 14

يأتي جهاز Iphone 14 بشاشة Super Retina XDR OLED، حجمها 6.1 بوصة مع معالج Apple A15 Bionic، مع الدعم الكامل لشبكات الجيل الخامس، وذاكرة وصول عشوائية 4 جيجا رام مع الذاكرة الداخلية بثلاث فئات 128، 256، 512 مع أفضل ميزة وهي الأقمار الصناعية، الهاتف متوفر ب 5 ألوان جديدة الأبيض والأسود والأرجواني والأحمر والأخضر، والسعر يبدأ من 799 دولار، بحجز مسبق لها بداية من 9 سبتمبر 2022.

سعر ومواصفات ايفون 14 بلس

أبعاد الهاتف : 160.8×78.1×7.8 مم. وزنه: 203 جرام. الشاشة: Super Retina XDR OLED مقاس 6.7 إنش مع طبقة حماية من الخدوش والبصمات عبر زجاج السيراميك. المعالج: معالج A15 Bionic سداسي النواة بدقة تصنيع 5 نانومتر. الرام والذاكرة الداخلية: ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، مع رام 4 جيجا بايت، 256 جيجا بايت للتخزين مع 4 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت للتخزين مع 4 جيجا رام. الكاميرات: كاميرا خلفية مزدوجة، الكاميرا الرئيسية بدقة 12 مجيابكسل مع فتحة عدسة f/1.5، والكاميرا الثانية بزاوية واسعة جدًا بدقة 12 مجيابكسل، بحجز مسبق لها بداية من 9 سبتمبر 2022. اتصال بالأقمار الصناعية نظام تبريد جديد معرف الوجه ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر دعم النطاق العريض الكبير. طوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية (إرسال / استقبال الرسائل القصيرة) مقاومة الماء والغبار شهادة IP68 عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة. البطارية تدعم الشحن لاسلكيًا عن طريق MagSafe بقدرة 15 وات، مع دعمها الشحن اللاسلكي بقدرة 7.5 واط. السعر: 899 دولار. الرابط الرسمي لموقع أبل

سعر ومواصفات هاتف iPhone 14 Proو pro max

الشاشة 6.1 بوصة لهاتف iPhone 14 Pro أما 6.7 بوصة لهاتف iPhone 14 pro max، ويأتي كاميرات الهاتفين بدقة 48 ميجا بكسل مع كاميرا جديدة بدقة 12 ميجا بكسل مع توفير الصور بشكل أوضح لأظهار التفاصيل الخاصة بكل صورة مع تحسين لقطات الماكرو مع الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل، يأتي الهاتفين بمعالج Apple A16 Bionic و رام 6 جيجابايت. مع ذاكرة داخلية تصل إلى 1 تيرابايت سعر هاتف iPhone 14 Pro قدر 999 دولار، أما سعر iPhone 14 pro max قدر 1099 دولار، بحجز مسبق لها بداية من 9 سبتمبر 2022.

ساعة Apple Watch Series 8

سعر يتراوح من 399 إلى 499 دولار أمريكي

وجود مستشعر حراري جديد يهتم بصحة المرأة.

التعرف على الحوادث وإرسال طلب المساعدة.

بطارية صامدة تصل إلى 36 ساعة في الشحنة الواحدة.

شاشة بقياس 41 و 45 ملليمتر.

الساعة متاحة في الأسواق 16 سبتمبر الجاري.

Apple Watch SE

سعر 249 دولار جميع المميزات الرئيسية الموجودة في ال Series 8 مثل شاشة من نوع Retina OLED مستشعر يقيس معدل ضربات القلب واكتشاف السقوط مستشعر SOS للطوارئ والحوادث مقاومة الماء حتى 50 مترًا. الساعة متاحة في الأسواق 16 سبتمبر الجاري.

Apple Watch Ultra

تحملها لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة لأن جسم الساعة صنع من التيتانيوم.

بطارية صامدة تعمل لمدة 36 ساعة متواصلة في الشحنة الواحدة.

تطوير ال GPS ليكون دقة أفضل.

بها تطبيق Oceanic لمحبي رياضة الغطس.

شاشة كبيرة في السطوع وتم تزويدها ببوصلة.

بسعر 799 دولار أمريكي.

الساعة متاحة في الأسواق 16 سبتمبر الجاري.

AirPods Pro 2