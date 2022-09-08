نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس المتوقع في السعودية ومصر والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر هاتف ايفون 14 برو ماكس أحدث إصدارات هواتف شركة آبل الأمريكية، والذي سوف يتم طرحه في الأسواق يوم 16 سبتمبر 2022، وحققت هواتف ايفون السابقة نجاحات كبيرة خلال الأعوام الماضية، حيث حقق هاتف iPhone 11 Pro Max وهاتف iPhone 12 Pro Max وهاتف iPhone 13 Pro Max أرباح كبيرة وغير متوقعة، وهذا جعل شركة آبل تقوم بطرح العديد من الإصدارات من هذه الجوالات الذكية، وتتميز هواتف جميع إصدارات ايفون السابقة بدقة التصنيع والإمكانيات الكبيرة التي جعلت الكثير من عشاق هواتف آبل يقومون بشرائها عند نزولها بالأسواق، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس المتوقع في السعودية ومصر والدول العربية وبالدولار الأمريكي. مواصفات ايفون 14 برو ماكس مواصفات ايفون 14 برو ماكس يحتوي عملاق آبل الجديد iPhone 14 Pro Max على مواصفات كبيرة وإمكانيات كبيرة سوف تجعله وبحق أحسن هاتف ذكي يتم طرحه بالأسواق خلال الأيام القادمة وهى كما يأتي:- تبلغ أبعاد الجوال 160.7×77.6×7.9 ملم، كما يبلغ وزن الهاتف 240 جرام.

يأتي الهاتف بالعديد من الألوان الأسود والفضي والذهبي والأرجواني العميق.

واجهة وظهر الجوال تأتي مصنوعة من زجاج الغوريلا، كما يأتي الإطار مصنوع من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ.

يأتي بمعالج قوي من نوع Apple A16 Bionic سداسي النواة، كما يأتي بمعالج رسومي خماسي النواة.

الجوال يأتي بعدة إصدارات من حيث حجم الذاكرة الداخلية الصلبة الأول سعته 128 جيجا بايت والثاني سعته 256 جيجابايت، والثالث سعته 512 جيجا بايت، والرابع يأتي بسعة 1 تيرا بايت، كما يأتي بذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت.

لا يحتوي الجوال على منفذ لتركيب ذاكرة خارجية.

بطارية الجوال نوعها ليثيوم بوليمر، وتدعم الشحن السريع، كما تدعم الشحن اللاسلكي MagSafe بقدرة 15 وات.

يدعم الجوال تشغيل شبكة الجيل الخامس 5G، كما يدعم تشغيل باقي الشبكات الأخرى.

يدعم أحدث إصدارات البلوتوث 5.3.

يحتوي على تقنية الـ GPS التي نستطيع من خلالها تحديد المواقع الجغرافية ونظم الملاحة المختلفة.

يحتوي على تقنية الـ NFC للاتصال قريب المدى.

يدعم الهاتف مكبر صوت ستيريو، كما يحتوي على ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء اثناء استخدام الهاتف.

نظام تشغيل الجوال iOS16. مواصفات شاشة iPhone 14 Pro Max يأتي جوال ايفون 14 برو ماكس بشاشة ذات حجم كبير تعكينا صورة واضحة ودقيقة جدًا ومواصفاتها كما يلي:- حجم شاشة الهاتف 6.7 بوصة، كما تستحوذ على 88.4% من واجهة الجوال الأمامية. نوع شاشة الهاتف LTPO Super Retina XDR OLED وتعمل باللمس، كما تعطينا 16 مليون لون. تبلغ دقة الشاشة 1290×2796 بكسل، كما تدعم أبعاد العرض الجديد 19.5:9. معدل بكسلات الشاشة 460 بكسل لكل بوصة. تحتوي على زجاج سيراميك مقاوم للخدوش، كما يحتوي على طلاء مقاوم للزيوت. معدل تحديث الشاشة 120 هرتز. مواصفات كاميرات ايفون 14 برو ماكس يأتي هاتف iPhone 14 Pro Max بستة كاميرات 4 كاميرات خلفية و2 كاميرا أمامية ومواصفاتهم كما يأتي:- الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية، وتبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميجا بكسل وتستخدم في التصوير الواسع كما تحتوي على مستشعر التحول OIS.

كاميرا الجوال الخلفية الثانية تبلغ دقتها 12 ميجا بكسل، وتدعم التكبير البصري حتى 3X، كما تدعم المثبت البصري OIS.

الكاميرا الخلفية الثالثة تبلغ دقتها 12 ميجا بكسل.

تحتوي الكاميرات الخلفية على فلاش من نوع ليد، كما تدعم التصوير بجودة الـ HDR.

الكاميرا الأمامية مزدوجة، وتبلغ دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل وهى كاميرا عريضة.

الكاميرا الأمامية الثانية دقتها SL 3D. سعر iPhone 14 Pro Max سوف نتعرف معكم على سعر ايفون 14 برو ماكس المتوقع في مصر والسعودية والدول العربية وسعر الهاتف عالميًا وهو كما يلي:- السعر العالمي المتوقع للجوال 1099 دولار للنسخة 128 جيجا، و 1199 دولار للنسخة 256 جيجا، و 1399 دولار للنسخة 512 جيجا، و 1599 دولار للنسخة 1 تيرا. سعر الجوال المتوقع في مصر للنسخة 128 جيجا 30999 جنيه، والنسخة 256 جيجا سعرها 32633 جنية، والنسخة 512 جيجا سعرها 38073 جنية، والنسخة 1 تيرا سعرها 43513 جنية. السعر المتوقع في السعودية النسخة 128 جيجا 4699 ريال، والنسخة 256 جيجا سعرها 5099 ريال، والنسخة 512 جيجا سعرها 5949 ريال، والنسخة 1 تيرا سعرها 6799 ريال سعودي. سعر الجوال المتوقع في الإمارات النسخة 128 جيجا 4699 درهم إماراتي، والنسخة 256 جيجا سعرها 5099 درهم، والنسخة 512 جيجا سعرها 5949 درهم، والنسخة 1 تيرا سعرها 6799 درهم إماراتي.

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