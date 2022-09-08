نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبل تعلن عن هاتفها الجديد iphone 14 تعرف على مزايا الهاتف الجديد و ساعة ابل الجديدة apple watch في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة أبل مساء يوم أمس في المؤتمر السنوي لها والذي عقدته في ولاية كاليفورنيا عن الإصدار الجديد من هاتف iPhone وبعض الأجهزة الاخرى، وسوف نقوم معكم من خلال هذا المقال بعرض كافة التفاصيل التي تهمكم عن هذا الهاتف المميز وسعره وأبرز ما أعلنته شركة أبل في المؤتمر فتابعونا.

هاتف iphone 14

أعلنت شركة أبل في مؤتمر يوم امس عن هاتف Iphone 14 و هاتف iphone 14 pro max واللذان يتميزان بشاشة تعمل بخاصية التشغيل دوما، ومن أبرز مزايا الهواتف الجديدة :

تمتاز الإصدارات الجديدة من الهاتف بقوة أداء الشريحة A16 والتي يمكن اعتبارها أسرع شريحة توجد في هاتف ذكي.

يوجد في ال iphone 14 أول كاميرا رئيسية بدقة تبلغ 48MP والتي تتميز بوجود مستشعر رباعي البكسلات، بالإضافة إلى معالج خاص بالصور يقوم بتحسين الصور في الإضاءة المنخفضة.

يتمتع الجهاز أيضا بوجود خاصية الطواريء أو SOS والتي تعمل عبر الأقمار الصناعية.

يوجد بالجهاز أيضا ميزة اكتشاف الاصطدام.

يتوفر الجهازين بأربعة ألوان هي الفضي والذهبي والأسود الفلكي وكذلك الليكي العميق.

الهواتف متاح الطلب عليها بداية من يوم غد 9 سبتمبر، على ان يتم الحصول عليها بداية من يوم الجمعة 16 سبتمبر.

ويتميز iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max بأن التصميم الخاص بهم من الزجاج الغير لامع، بالإضافة إلى الستانلس ستيل ذو الجودة الفائقة مثل الذي يتم استخدامه في أدوات الجراحة.

يوجد مقاسين للشاشة هما 6.1 و6.7 بوصة.

توفر الشاشة المتطورة للأجهزة الجديدة أقصى درجات السطوع والتي تصل إلى 2000 شمعة، وهي ضعف الموجودة في الإصدار iphone 13.

يوفر أيضا iphone 14 و iphone 14 pro max مزايا المتانة بفضل الواجهات السيراميك المصنع منها، والتي تعتبر أقوى من الزجاج الذي يصنع منه الهواتف الذكية، ويتمتع الجهازان بخاصية الحماية من السوائل ومقاومة الماء والغبار.

يوفر iphone 14 سرعات تنزيل كبيرة وتجربة مميزة للبث المباشر.

لا يزال الأيفون يدعم وصول شبكة ال 5G والتي تقوم بدعمها أكثر من 250 شركة اتصالات في 70 دولة حول العالم.

سعر iphone 14

يمكن للعملاء الحصول على iphone 14 مقابل 4299 درهم إماراتي، أما بالنسبة للإصدار iphone 14 max فيمكن الحصول عليه مقابل 4699 درهم، حيث يمكن التقديم للحصول على هذه الإصدارات من متجر أبل الإلكتروني، أو عبر موزعي أبل المعتمدين الموجودين في الكثير من دول العالم، وعدد من شركات الاتصالات.

ساعة ابل الجديدة apple watch

كما أعلنت شركة أبل في مؤتمرها يوم أمس عن عدد من الإصدارات الخاصة بساعات أبل من أبرزها :

الإصدار الثامن من ساعة أبل المزود بشاشة أكبر بالإضافة إلى وجود مستشعر لقياس درجة الحرارة.

قامت الشركة بتزويد النسخة الثامنة من الساعة بنمط جديد بحيث يمكن إبقاء البطارية لمدة تصل غلى 36 ساعة في وضع التشغيل.

لأول مرة أطلقت شركة أبل نسخة من SE بمزايا وسعر مميز يبدأ من 249 دولار، وهي متوفرة بثلاثة ألوان.

كما أعلنت الشركة عن ساعة Apple Watch Ultra والتي تناسب الرياضيين والمستكشفين، ويبلغ سعرها حوالي 799 دولارا، وسيتم طرحها في الأسواق بداية من 23 سبتمبر الجاري.

ماذا يوجد في علبة iphone 14 الجديد

عند شرائك الجهاز فستجد في العلبة الخاصة به ما يلي :

الجهاز باللون الذي قمت بتحديده.

كابل ال usb.

دليل التشغيل والضما الخاص بالهاتف.

الدبوس الخاص بإخراج الsim.

الملصق الخاص بأبل.

أي أن العلبة لن تشمل السماعات ومحول الطاقة والجراب الخاص بالهاتف الجديد.

وبهذا نكون قد قمنا معكم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بجهاز iphone 14 pro و iphone 14 max الجديد ، وأهم مزايا هذه الأجهزة عن الإصدارات السابقة من ابل، كما أوضحنا لكم بعض التفاصيل الخاصة ب ساعة ابل الجديدة apple watch