نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملاق التصوير.. هاتف أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max المواصفات الكاملة والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة “أبل” الأميركية يوم أمس الأربعاء الموافق السابع من شهر سبتمبر 2022م عن هواتفها الجديد ومن أبرزهم هاتفي هاتف أيفون 14 برو وأيفون 14 برو ماكس وحزمة من الهواتف الأخرى، حيث لم تعلن شركة أبل من قبل عن إطلاق الهاتف بشكل رسمي وكان كل ما يتم التداول والحديث عنه هي مجرّد توقعات بسبب تسريبات من داخل الشركة نفسها والتوقعات أصابت حيث أنها كانت توضح أن الشركة ستقوم بالكشف عن هواتفها في بداية شهر سبتمبر.

ما هي أبرز مواصفات هاتف أيفون 14 برو ماكس؟

تأتي شاشة الهاتف بمقاس 6.72 بوصة بذاكرة عشوائية عدد راماتها 8 جيجا بايت ونوع معالج الشاشة هو A16 بيونيك.

بالنسبة إلى بطارية الهاتف فهي تعمل بالشحن السريع في غصون خمس وأربعين دقيقة بشدة تيار تبلغ 3 آلاف و420 مللي أمبير.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل آي أو إس 16 وهو أحد وآخر أنظمة التشغيل التي قدمتها شركة “أبل” الأميركية والتي كشفت عنها ليلة أمس في المؤتمر الدولي.

كاميرا الهاتف هي كاميرا ثلاثية من الخلف ومن الأمام كاميرا سيلفي واحدة وتتميز الكاميرا بدقة كبيرة جدًا في التصوير تصل إلى 12 ميجا بيكسل.

وبالنسبة إلى أبعاد الهاتف فتأتي من الطول حوالي 163.1 مللي متر والعرض 74.2 مللي متر بينما يبلغ ارتفاع أو سمك الهاتف حوالي 7.8 مللي متر.

يتميز الهاتف بخفته وهذا أكثر ما يميز هواتف شركة “أبل” بشكل عام حيث أن وزنه يبلغ 196 جرام ويتوفر من الهاتف ألوان مثل الأسود والأزرق والأبيض وألوان أخرى جديدة.

نوع الليثيوم الموجود في الهاتف هو البوليمر ويدعم الهاتف أو بطاريته 30 واط ويعمل بالشحن اللاسلكي من النوع MagSafe بقدرة 18 واط.

شاشة الهاتف تتميز بأنها قوية مقاومة لكل أنواع الشوائب من الأتربة والزيوت والماء وقد يمكن للهاتف الغوص حتى عمق ستة أمتار لمدة حوالي نصف ساعة تقريبًا.

الزجاج المصنوع منه شاشة الهاتف هو من أقوى أنواع الزجاج وأكثرها تطوّرًا وهو الزجاج السيراميكي أو ما يسميه البعض زجاج الغوريلا وسمك الهاتف رفيع جدًا والزجاج مقاوم للكسر.

وكاميرا الهاتف تحتوي على مستشعر أكبر من حوالي 64% من المنافسين ودقة الكاميرا تبلغ 48 ميجا بيكسل حيث أنه تم تحسينها ضعف كاميرا هاتف أيفون 13 برو ماكس السابق.

حيث أن الكاميرا أتت بنظام التيليفوتو والذي هو محسّن أكثر من الهواتف السابقة كلها مع خاصية تقريب الصورة بنظام أبر برو رو الذي يمّكن المستخدم من التقاط الصورة بعرض أكبر ويحسنها أكثر ثلاث مرات.

أبرز عيوب ايفون 14 برو ماكس

بالرغم من عظمة المنتج الجديد من شركة أبل بكل المواصفات الخارقة التي تم تقديمه بها إلا أن هناك بعض المشاكل أو التي رأها البعض عيوب والتي يجب علينا تزويدكم بها وهي:-

علبة هاتف أيفون 14 بكل مشتقاته لا تحتوي على شاحن خاص به أو سماعة ولكن تحتوي على وصلة يو إس بي فقط.

بكل مشتقاته لا تحتوي على شاحن خاص به أو سماعة ولكن تحتوي على وصلة يو إس بي فقط. لا يمكن للهاتف تزويد مساحة الذاكرة التخزينية من خلال الذاكرة الخارجية كما في هواتف شركة “أبل” السابقة.

أسعار هواتف أيفون 14 بجميع الفئات المقدم بها في السوق العالمية

يختلف سعر الهاتف بحسب الفئة حيث أنه يتم تزويد الفئات الأحدث بمميزات وإمكانيات أعلى تجهيزًا حيث جاء هاتف أيفون 14 نفسه بسعر يبدأ من 799 دولار أميركي بينما سعر هاتف أيفون 14 برو يبدأ من 999 دولار أميركي ويختلف باختلاف الدولة التي يتم تقديمه فيها بحسب العملة الرسمية في البلاد.

مميزات أيفون 14 برو ماكس