نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا 4K خارقة .. ابرز مميزات iPhone 14 Pro Max بعد الإعلان عن الهاتف الجديد ايفون 14 برو ماكس في المقال التالي

عمر شويل - جدة افضل الهواتف التي تم الإعلان عنها مؤخراً، حيث أحدث هاتف ايفون 14 برو ماكس ثورة جديدة في عالم الهواتف الذكية نظراً للمميزات الرهيبة والقوية التي يأتي بها الجهاز، ومن هذا المنطلق نستعرض لكم مواصفات ايفون 14 برو ماكس وما هو الجديد الذي يأتي بها الهاتف، حتى يسهل على جميع قراء موقعنا التعرف على هذه المميزات بكل سهولة عبر هذا التقرير، وخاصة بعد تصدر iPhone 14 Pro Max المشهد واصبح حديث مواقع التقنية في أولى صفحاتها.

ابرز مميزات iPhone 14 Pro Max

ذاكرة ايفون 14 الحجم والوزن الرقائق المصنعة 128 جيجابايت العرض: 77.6 ملم (3.05 بوصات) شريحة بيونيك A16 256 جيجا بايت الارتفاع: 160.7 ملم (6.33 بوصات) وحدة معالجة مركزية سداسية النواة بأداء 2-4 512 جيجابايت العمق: 7.85 ملم (0.31 بوصة) وحدة معالجة رسومات خماسية النواة 1 تيرابايت الوزن: 240 جرام (8.47 أوقية) المحرك العصبي ذو 16 نواة

مواصفات كاميرا ايفون 14 برو ماكس

تأتي كاميرا هاتف iPhone 14 Pro Max بالعديد من المميزات المختلفة والمتنوعة بشكل كبير ومن ابرز هذه المميزات تصوير بدقة 4K ومن هذه المميزات ما يلي:

كاميرا بدقة 12 ميجابكسل.

الضبط التلقائي للصورة مع تركيز قوي.

وجود عدسة سداسية العناصر.

توفر فلاش شبكية العين.

تفعيل المحرك ضوئي.

خاصية ديب فيوجن.

تحويل الوضع الرأسي مع تأثيرات قوية وميزة ضبط العمق.

إضاءة بستة تأثيرات (طبيعي ، استوديو ، محيطي ، مسرح ، مسرح أحادي ، مفتاح عالي أحادي).

الوضع الليلي.

توافر أنماط التصوير الفوتوغرافي.

التقاط ألوان واسعة للصور و Live Photos.

تصحيح العدسة.

التثبيت التلقائي للصورة.

وضع الاندفاع.

إمكانية تسجيل فيديو بدقة عالية 4K بمعدل 24 إطارًا في الثانية أو 25 إطارًا في الثانية أو 30 إطارًا في الثانية أو 60 إطارًا في الثانية

إمكانية تسجيل فيديو 1080p HD بمعدل 25 إطاراً في الثانية ، 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية.

الوضع السينمائي يصل إلى 4K HDR بمعدل 30 إطارًا في الثانية

تسجيل فيديو HDR مع Dolby Vision حتى 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

تسجيل فيديو ProRes يصل إلى 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية (1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثاني.

خاصية دعم التصوير بالحركة البطيئة لفيديو 1080p بمعدل 120 إطاراً في الثانية.

عمل فيديو الفاصل الزمني مع التثبيت.

الوضع الليلي Time-Lapse

فيديو QuickTake

تثبيت سينمائي للفيديو (4K و 1080 p و 720 p).

افضل ميزة في ايفون 14 برو ماكس

تعتبر الميزة الاقوى والأفضل التي جاء هاتف iPhone 14 Pro Max هى ميزة التواصل من خلال الأقمار الصناعية، حيث يمكنك استخدام الهاتف في خالىة الطوارئ وخاصة في الاماكن التي لا توجد بها شبكة وخاصة في المناطق الصحراوية، ويمكنكم الآن التعرف على سعر ايفون 14 برو ماكس المتوقع خلال نزوله الفقرة القادمة بالأسواق.

الفرق بين اصدارات ايفون 14

يختلف iPhone 14 عن iPhone 14 Plus في الحجم. حيث يحتوي جهاز iPhone 14 العادي على شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة، اما إصدار Plus فيأتي بشاشة مقاس 6.7 بوصة، وكلاهما لديه درجة واسعة في أسلوب iPhone 13، لكن لا يوجد دعم لمعدل تحديث أعلى، ولا تحدد Apple سعة البطارية، حيث سنكتشف ذلك في غضون أيام قليلة، لكن الشركة المصنعة تدعي أن iPhone 14 Plus سيكون لديه أفضل استقلالية في تاريخ iPhone.

كلاهما له جسم زجاجي بإطار معدني وحماية IP68، حيث تمت إضافة ميزة الكشف عن الأعطال في ايفون 14 وفي حالة وقوع عطل، سيرسل الهاتف الذكي تلقائيًا إشعار SOS إلى خدمة الطوارئ، خيث أصبح دعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية أيضًا ابتكارًا، ولكن هذا لن ينجح إلا في الولايات المتحدة وكندا، حيث تقوم شركة ابل بتقديم الخدمة مجانًا لمدة عامين.