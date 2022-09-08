انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات iPhone 14 pro max.. خلاص نزل الاسواق نظمي فهمي رسمي والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات iPhone 14 pro max

مواصفات iPhone 14

رياض - احمد صلاح - تم إطلاق هاتفرسميًا في الأسواق العالمية، وكعادتها آبل عوّدت زبائنها على أسعار منتجاتها الباهظة، وبنفس الوقت كانت ومازالت Apple تتخذ في مبيعاتها استراتيجية “المحيط الأزرق”، نشارك معكم اليوم أبرز وأهم مواصفات هاتف آيفون 14 برو ماكس، كما سنوضح سعره في السوق المصرية المحلية للهواتف المحمولة.

كانت Apple قد أعلنت عن نيتها بإطلاق هاتفها الجديد منذ أكثر من ستة أشهر، مبينة في أكثر من مؤتمر عددًا من مواصفاته كاشفةً عن أهم ميزاته، ألا وهي اتصاله بشبكة انترنت فضائي، مما يجعله أول هاتف يعمل بهذه الشبكات.

سعر هاتف iPhone 14 pro max في مصر

سعر iPhone 14 في مصر

لابدّ أن نطلعكم على أهم مواصفات ايفون 14 برو ماكس قبل الحديث عن سعره في مصر، ألا وهي:

الشاشة: بقياس 6.7 نوعها Super Retina XDR سطوعها من 1600 حتى 2000 شمعة.

التصميم الخارجي: طبقته الأمامية مدعمة ومحمية بالكامل بالسيراميك المخصص للإلكترونيات، زجاجه بالكامل ضد الخدوش أو الكدمات، مقاوم للماء والغبار.

يدعم خاصة التعرف على بصمة الوجه.

كاميراته الأساسية عبارة عن أربع كاميرات دقتها 48 ميجابكسل.

سعر iPhone 14 pro max في مصر 21100 جنيه.