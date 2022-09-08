نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر هاتف آيفون iPhone 14 Pro Max بـ 4 ألوان “فيديو وصور” في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت شركة آبل الأمريكية مؤخرًا عن جهازي iPhone 14 و iPhone 14 Plus الجديدتين، تطورات خط هواتفها الشهير، في عرض تقديمي جديد لمنتجها أمس الاربعاء، هذا وقد تم الإعلان عن iPhone 14 في حدث “Far Out” الذي نظمته شركة Apple ويتبع iPhone 13 في كتالوج iPhone المتطور باستمرار، ولكن هذه المرة هناك تحديث واحد كبير للتشكيلة الجديدة.

إطلاق هاتف iPhone 14

بدلاً من تقديم طراز أساسي ونموذج أصغر، أعلنت شركة آبل عن جهاز iPhone 14 مقاس 6.1 بوصة جنبًا إلى جنب مع طراز 6.7 بوصة، وهو iPhone 14 Plus الأكبر، وكما ذكرنا سابقًا في التسريبات الواردة في العديد من التقارير الصحفية، فإن شركة آبل تعيد استخدام A15 في iPhone 14 بدلاً من استخدام شريحة جديدة تمامًا، ويقوم بترقية الشريحة في كل جيل لاحق من iPhone.

إمكانيات هاتفي iPhone 14 و iPhone 14 Plus

تشتمل الرقائق المستخدمة على وحدة معالجة رسومات خماسية النواة ووحدة معالجة رسومات سداسية النوى مع نواتين أداء و 4 نوى كفاءة ومعالج 16 نواة ومعالج إشارة صور، وبالنسبة للتصوير، يحتوي هاتف iPhone 14 على كاميرا رئيسية ذات مستشعر كبير بدقة 12 ميجابكسل تستخدم فتحة f / 1.5 و 1.9 ميكرون بكسل، بالإضافة إلى تثبيت الصورة البصرية بتحويل المستشعر، وتزعم الشركة الأمريكية أنها تدعي أنها تعطي 49 ٪ النتائج، وصور في الإضاءة المنخفضة مقارنة بالجيل السابق.

إصدار هاتف iPhone 14

تم تحديث كاميرا TrueDepth الأمامية بوحدة صور بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 1.9. يظهر التركيز البؤري التلقائي أيضًا لأول مرة في TrueDepth، وقد تم تحديث معالجة التصوير الحاسوبي من Apple عن طريق التغيير والتبديل في معالجة Deep Fusion في وقت مبكر من عملية التقاط الصور، والمعروفة باسم “المحرك البصري”.

كل ما تريد معرفته عن هاتف iPhone 14

أعلن عملاق التكنولوجيا أن تجربة تصوير الفيديو قد تم تحسينها من خلال وضع الحركة، وهو نظام تثبيت يستخدم مستشعر الكاميرا بالكامل لالتقاط لقطات أقل اهتزازًا، ومع تزايد احتضان Apple لرقائق eSIM، شهدت هواتف Apple الجديدة تغييرات غير متوقعة تتعلق ببطاقة SIM في الولايات المتحدة، سيتم بيع iPhone 14 بدون درج SIM، مما يتطلب استخدام eSIM بدلاً من ذلك، لكن درج SIM لا يزال مدرجًا خارج الولايات المتحدة.

أخر أخبار iPhone 14

وفقًا للشركة، سيكلف iPhone 14 799 دولارًا وسيكلف iPhone 14 Plus 899 دولارًا، حيث أعلنت Apple أيضًا عن طراز iPhone 14 Pro المتطور، ويحتوي كل منها على كاميرا A16 وكاميرا محسّنة كما هو متوقع، فإن طراز Pro هو الأول الذي يتم تشغيله على شريحة أحدث من تشكيلة iPhone العادية، حيث أن طراز Pro فقط هو الذي يتم تشغيله بواسطة معالج Apple A16.

شاشة هاتف iPhone 14

مثل شاشة Pro Display XDR، تتميز الشاشة الجديدة بـ 1600 شمعة في المتر المربع من سطوع HDR، والتي تصل ذروتها إلى 2000 شمعة في الأيام الساطعة، وقدمت Apple أيضًا شاشة تعمل دائمًا تعرض المحتوى حتى عندما يكون الهاتف غير نشط وتكون الأنشطة في الوقت الفعلي والساعات وعناصر واجهة المستخدم والخلفيات الديناميكية باهتة، لكنها لا تزال قابلة للقراءة تتوافق الإشعارات مع Dynamic Island، والتي تسميها Apple مستشعر Face ID الجديد، يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة أبل للحصول على الكثير من المعلومات.

سعر هاتف iPhone 14

تعد شريحة A16 Bionic أكثر قوة وكفاءة، حيث تستخدم وحدة معالجة رسومات خماسية النواة للتعامل مع المهام التي تتطلب رسومات مكثفة، في حين تستخدم الكاميرا الرئيسية مستشعرًا جديدًا بدقة 48 ميجابكسل يمكنه التقاط صور بحجم صورة 12 ميجابكسل، ويجمع أربعة بكسل في بكسل صورة كبير لالتقاط المزيد في الضوء، ووصل سعر iPhone Pro هو 999 دولارًا و iPhone Pro Max بسعر 1099 دولارًا.