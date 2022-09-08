نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف ابل الجديد iPhone 14 وأبرز مميزات الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة ابل بشكل رسمي عن سلسلة هواتفها الجديدة وهي ايفون 14 وايفون iPhone 14 Pro وهاتف iPhone 14 Pro Max في مؤتمر رسمي أمس الأربعاء وتأتي السلسلة الجديدة بمواصفات عالية خاصة بالنسبة للكاميرا التي تعد من أهم الأشياء داخل الهاتف التي تدفع الكثير من محبي التصوير في شراء هواتف ايفون ويرجع ذلك الي الإمكانيات الرائعة التي توفرها الكاميرا والدقة العالية في تصوير الفيديوهات.

مواصفات هاتف ابل الجديد iPhone 14

من ناحية التصميم فان هاتف ايفون 14 يتوفر بنفس تصميم هاتف ايفون 13 دون وجود اختلاف واضح ويتوفر الهاتف بخمس الوان وهي اللون الأبيض والأسود والاحمر والأزرق والبنفسجي.

بالنسبة للمعالج فإن معالج هاتف ايفون 14 مماثل تماما لمعالج الجيل السابق وهو هاتف ايفون 13 حيث يعمل الهاتف بمعالج A15 Bionic.

أهم الإضافات الجديدة المتواجدة للمرة الاولي في iPhone 14 ان يدعم خاصية الاتصال بالطوارئ عبر الأقمار الصناعية، ولكن هذه الخاصية لن تتوفر في جميع البلدان الا بموافقة الحكومة.

يعمل هاتف iPhone 14 بنظام تشغيل iOS 16 الجديد والذي يحتوي علي الكثير من الإضافات والتعديلات علي شاشة القفل.

شهد هاتف ايفون 14 تحسين كبير جداً في مستوي التصوير بنسبة 49% وذلك في حالة الإضاءة المنخفضة مما يساعدك في التصوير في الليل بشكل أفضل.

بالنسبة لمحبي تصوير الفيديوهات فان هاتف ايفون 14 يحتوي علي تثبيت أفضل اثناء تصوير الفيديوهات مما يساعدك في التصوير دون حدوث اهتزاز مستمر.

بالنسبة للذاكرة التخزينية فان الهاتف يتوفر بنسخة 128 جيجا بايت ونسخة 256 جيجا بايت ونسخة 512 جيجا بايت.

كاميرا ايفون 14 الامامية متوفرة بدقة 12 ميجا بكسل.

أهم مواصفات الهاتف انه يدعم تقنية الجيل الخامس 5G.

ما هو سعر ايفون iPhone 14

أعلنت شركة أبل في المؤتمر الرسمي بان هاتف ايفون 14 سيتوفر في السوق العالمي بداية من يوم 16 سبتمبر 2022 واطلقت الهاتف بسعر 799 دولار أمريكي ويعادل سعر الهاتف بالريال السعودي فإن السعر المتوقع هو 3000 ريال سعودي وسوف تطلق شركة أبل تحديث رسمي خلال الأيام المقبلة بأسعار الهاتف في جميع البلدان.

أبرز مميزات هاتف ابل الجديد iPhone 14

يحتوي هاتف ايفون 14 علي إضافة جديدة وهي اكشن مود وتستخدم هذه الإضافة في تصوير الفيديوهات فهذه الإضافة تساعدك في تثبيت الهاتف بشكل رائع اثناء الجري والحركة السريعة وبالتالي لن تحتاج الي مثبت للهاتف لتصوير الفيديوهات اثناء الحركة ويمكنك استخدام هذه الإضافة دون الحاجة الي شراء قطع إضافية تمكنك من استخدامها اثناء تصوير الفيديوهات.

يأتي هاتف ايفون 14 الجديد من شركة أبل بشاشة رائعة من النوع Super Retina XDR التي تعمل بجودة FHD+ وتتوفر الشاشة بحجم 6.1 بوصة واقصي سطوع للشاشة 1200 شمعة، بجانب ذلك يدعم الهاتف إمكانية الشحن اللاسلكي وذلك بقدرة 7.5 وات بينما اذا قمت بشحن الهاتف عن طريق MagSafe فإن الشحن يكون بقدرة 15 وات وتوفر شركة أبل إمكانية الشحن عن طريق Lightning ويكون الشحن بقدرة 20 وات.

تصميم آيفون ١٤

بالنسبة للتصميم لا يحتوي الهاتف علي ابتكار أو تغير ملحوظ فهو مشابهه تماما للجيل السابق وهو ايفون 13 ولكن ما يجعل الجيل الجديد مختلف عن السابق بشكل هو أداء الكاميرات في الهاتف والذي شهد تطور كبير جداً من حيث الجودة والدقة اثناء التصوير في الإضاءة المنخفضة وتوفير إضافة تثبيت الكاميرا اثناء تصوير الفيديوهات.

الجزء الأخير في هاتف ايفون 14 هو أسلوب عرض الاشعارات حيث قامت شركة أبل بتغييرة بشكل كلي واضافة شريط في اعلي الهاتف وعند استلام رسالة نصية او توصيل الهاتف بالشاحن او سماعة الاذن يتم تكبير هذه الخانة كما هو موضح في الصورة، وهي من الإضافات الجديدة والمميزة التي وفرتها شركة ابل في الجيل الجديد من سلسلة هواتف ايفون.