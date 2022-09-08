موعد اطلاق وحش التصوير العالمى ايفون 14 اخر اصدار ابل العملاقة لعشاق الفخامة تعرف على مميزاتة واسعار الخيالية

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عمر شويل - جدة موعد اطلاق وحش التصوير العالمى ايفون 14 اخر اصدار ، موعد نزول ايفون 14 إلى المملكة العربية السعودية من ضمن الأخبار التي ينتظرها محبي التكنولوجيا وهواتف الآيفون خاصة، حيث أن هذا التليفون الجديد يمتاز بكثير من الخصائص التي تم أخذ نبذة مبسطة عنها في الإصدارات السابق من آيفون مثل بروماكس 13 ولذلك يتوقع السعوديون أن ينالوا كثير من المميزات المتطورة مثلما وجدوا في هذا الهاتف الرائع، ويبحثون عن مواصفاته ومميزاته وأسعاره تمهيدا للشراء.

موعد اطلاق وحش التصوير العالمى ايفون 14 اخر اصدار

يتم إصدار هاتف واحد جديد من هواتف الايفون في كل عام، بحيث يتطور بشكل كبير عن العام السابق ويقدم لمستخدميه كافة المزايا المتواجدة في الهواتف التي صدرت في خلال تلك الفترة.

المزايا التي تتم إضافتها الهواتف الايفون تهدف إلى جذب المستخدمين إلى هذا النوع خاصة، ولكنها حتى الآن لم تعطي المواصفات الخاصة بهاتف بلس 14 بشكل موثوق، وكل ما تم تداوله عنه هو محض توقعات ليس أكثر.

من المتوقع أن يصبح الهاتف في الأسواق السعودية في يوم 16 سبتمبر للعام الحالي ومن طرق الشراء المتاحة أن تحجز لنفسك نسخة من خلال موقع شركة Apple.

مواصفات هاتف ايفون 14 الجديد

كما وضحنا سابقا أن المواصفات المطروحة مجرد توقع، وسنتأكد من المواصفات حين نزول الهاتف إلى الأسواق ومن المواصفات التي تم تسريبها ما يلي:

شاشة بدقة 1170 في 2532 بيكسل.

هاتف خفيف لا يزيد وزنه عن 175 جرام وبطارية 3000 مللي أمبير.

كاميرا مزدوجة خلفية بفتحة حوالي 1.6.

وهناك مواصفات أخرى وتفاصيل كثيرة سنعلم عنها أكثر حينما يتوفر الهاتف في الأسواق.

السعر المتوقع لهاتف بلس 14

السؤال الثاني الذي يتخذ موقعه بعد سؤال عن موعد نزول ايفون 14 هو السعر المتوقع له، حيث أن أي فرد يريد حجز نسخة لنفسه يجب أن يعلم جيدا ويتأكد أنه يستطيع دفع ثمنه، ومن المعلوم أن أسعار الهواتف الايفون من الفئة الجديدة كما يلي: