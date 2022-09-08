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عمر شويل - جدة أعلنت شركة ابل عن هاتفها الذكي الجديد iPhone 14 Pro Max وسوف تصدره بالأسواق الشهر الحالي يوم 14 سبتمبر 2022، وتوفره فى الأسواق يوم 24 سبتمبر 2021. ويختلف الهاتف عن الإصدارات الأخرى في بعض المميزات والمواصفات، بحيث تاتي الشاشة بقياس 6.7 بوصة، والبطارية نوع لي لون Li-Ion، والكاميرة الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل، وياتي سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس ابتدا من 1400 دولار لنسخة 128 جيجا والرام 6 جيجا.

أسعار ومواصفات هاتف iphone 14 pro max الأصدار الجديد

ففي العام الماضي قاموا بالأفصاح وظهرت تسريبات جديدة تتعلق بسلسلة iPhone 14 القادمة في عام 2022 على لسان المحلل الشهير Ming-Chi Kuo، وإن الشركة تدرس إطلاق هاتف أكثر تكلفة من سلسلة iPhone 14 مع شاشة أكبر. قد يُطلق على الجهاز اسم iPhone 14 Max وسيصبح جزءًا من سلسلة الشركة القادمة عام 2022. وبالتالي فإن الشركة ستستغني عن الإصدار أيفون ميني في عام 2022.

سعر هاتف iphone 14 pro max

الجزائر 149.000 دينار.

السعودية 410.00 ريال.

مصر 172.00 جنيه.

سعر هاتف iphone 14 pro max بالعملة الصعبة 1100 دولار.

مواصفات هاتف iphone 14 pro max