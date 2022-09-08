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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات هاتف iphone 14 pro max الأصدار الجديد في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت شركة ابل عن هاتفها الذكي الجديد iPhone 14 Pro Max وسوف تصدره بالأسواق الشهر الحالي يوم 14 سبتمبر 2022، وتوفره فى الأسواق يوم 24 سبتمبر 2021. ويختلف الهاتف عن الإصدارات الأخرى في بعض المميزات والمواصفات، بحيث تاتي الشاشة بقياس 6.7 بوصة، والبطارية نوع لي لون Li-Ion، والكاميرة الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل، وياتي سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس ابتدا من 1400 دولار لنسخة 128 جيجا والرام 6 جيجا.
أسعار ومواصفات هاتف iphone 14 pro max الأصدار الجديد
ففي العام الماضي قاموا بالأفصاح وظهرت تسريبات جديدة تتعلق بسلسلة iPhone 14 القادمة في عام 2022 على لسان المحلل الشهير Ming-Chi Kuo، وإن الشركة تدرس إطلاق هاتف أكثر تكلفة من سلسلة iPhone 14 مع شاشة أكبر. قد يُطلق على الجهاز اسم iPhone 14 Max وسيصبح جزءًا من سلسلة الشركة القادمة عام 2022. وبالتالي فإن الشركة ستستغني عن الإصدار أيفون ميني في عام 2022.
سعر هاتف iphone 14 pro max
- الجزائر 149.000 دينار.
- السعودية 410.00 ريال.
- مصر 172.00 جنيه.
- سعر هاتف iphone 14 pro max بالعملة الصعبة 1100 دولار.
مواصفات هاتف iphone 14 pro max
- الموبايل المعالج من نوع Apple A16 Bionic بتكنولوجيا 5 نانو متر سداسي النواه مع معالج رسومي من نوع Apple GPU خماسي النواه.
- الموبايل بكاميرا امامية دقة 12 ميجا بكسل
- الموبايل بكاميرا خلفية 48 ميجا بكسل
- ابعاد الهاتف 160.7×77.6×7.8 .
- الموبايل بوزن 240 جرام
- يدعم الموبايل الميكرفون الثانوي الذي يمنع الضوضاء اثنا استخدام موبايل
- يدعم الموبايل شبكات الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G كما يدعم ايضا الرابع 4G والجيل الخامس الـ 5G
- يدعم الموبايل تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بمعدل إلتقاط 30 إطار في الثانية الواحدة
- يدعم الموبايل الواي فاي بتردد الـ b/g/n
- شاشة الموبايل من نوع Super Retina XDR بحجم 6.7 بوصة بدقة 1290×2796 بيكسل بجودة FHD+ وكثافة بيكسلات 460 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 2000 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز
- يدعم الموبايل استخدام كارت ميموري لذياده مساحة الوبايل
يأتي الموبايل بالبلوتوث اصدار الخامس مع دعم الهاتف لخاصيتي الـ A2DP, LE .
- يدعم الموبايل مستشعر الباصمة ويأتي في ظهر الهاتف كما يدعم خاصية الـ Face Unlock
- يأتي الموبايل ببطارية مناسبة حيث ان سعه البطارية 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 25 وات لشحن الهاتف 100% في خلال 40 دقيقة كما أنها تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 20 وات عن طريق شواحن الـ MagSafe وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 7.5 وات مع شواحن Qi magnetic ،
- يأتي الموبايل بنظام تشغيل الـ iOS 16.
- يتوافر الموبايل باللون الجرافيت والذهبي والفضي والأزرق.
- ظهر الهاتف من الزجاج والفريم ألومنيوم والواجهة الأمامية بطبقة من السيراميك
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