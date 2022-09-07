سعر أيفون 14 برو Max بالدولار أيفون 14 برو Max جرير السعر في السعودية والإمارات

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عمر شويل - جدة سعر أيفون 14 برو Max بالدولار وما هو سعر أيفون 14 برو ماكس في السعودية والإمارات ومصر، فقد ازداد البحث بشكل كبير الآن عن أيفون 14 برو Max جرير، وما هي مواصفات أيفون 14 برو Max، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقع ثقفني المتميز لنوضح لكم سعر الهاتف وماهي أهم المميزات الخاصة به.

تعد شركة أبل من أكبر الشركات في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، وينتظر عدد كبير من محبي وعاشقي اقتناء هاتف أيفون حول العالم موعد نزول الهاتف في الأسواق، كما أن الهاتف يتم تقديمه من خلال مؤتمر صحفي عالمي يتابعه العالم بأسره للتعرف على سعر أيفون برو ماكس في السعودية والإمارات ومصر وباقي دول العالم، وللتعرف على إمكانيات ومميزات الجهاز والتي عودتنا شركة أبل على إنتاج هواتف أيفون بجودة عالية ومميزات رائعة.

سعر أيفون 14 برو Max بالدولار

عرضت شركة أبل الأمريكية خلال المؤتمر الصحفي الذي تم اليوم الأسعار الرسمية للهاتف بمختلف إصداراته. فقد جاء سعر أيفون 14 بسعر 799 دولار. بينما جاء سعر أيفون بلس بسعر 899 دولار. في حين جاء سعر أيفون 14 برو بسعر 999 دولار. أما سعر أيفون 14 برو ماكس هو 1099 دولار.

سعر أيفون 14 برو ماكس في السعودية

تستطيع الآن بكل سهولة أن تتعرف على سعر الهاتف بمختلف العملات العالمية. وذلك عن طريق حساب العملة بالدولار مقابل العملة في أي بلد آخر. وبما أن سعر الدولار اليوم مقابل الريال هو 3.76 ريال. إذاً سعر أيفون 14 برو Max في السعودية هو 4132 ريال سعودي.

سعر أيفون 14 برو max في الإمارات

الدولار يقابله 3.67 درهم إماراتي. إذاً بحسبة بسيطة فإن سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس بالدولار 1099 لذلك فإن سعر الهاتف في الإمارات هو 4033 درهم إمارتي. وعلى هذا الأساس يتم معرفة سعر الهاتف في مصر والعراق والجزائر والمغرب وجميع الدول بمقارنة العملة المحلية بالدولار الأمريكي.

أيفون 14 برو Max جرير

لم تعلن مكتبة جرير حتى الآن أي عروض خاصة بهاتف أيفون 14 برو ماكس. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن العروض الخاصة بالجهاز في القريب العاجل. لذلك نحن نتابع مكتبة جرير لحظة بلحظة لنأتيكم بكافة العروض المميزة التي تقدمها المكتبة.

مواصفات iPhone 14 Pro Max