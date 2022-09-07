نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنبلة الجذابة..سعر ومواصفات هاتف أيفون 14 iPhone 14 pro max المتوقعه في الأسواق العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسأل الكثير من الناس أسئلة حول iPhone 14 Pro Max الجديد بسبب حجمه الضخم وسمكه 7.7 ملم، ويشعر الناس أيضًا بالفضول لمعرفة سعر هذا الهاتف في مختلف البلدان بالإضافة إلى ميزاته الخاصة وخصائصه المميزة عن طرز iPhone السابقة، ويحتوي هذا الهاتف على شاشة عرض صور ومقاطع فيديو واضحة تصل إلى 78.1 ملم، وهو ما أصبح ممكنًا بفضل حجم الشاشة الكبير الذي يبلغ 6.7 بوصة، سنعرض لك أسعار السوق لـ iPhone 14 Pro Max في هذا المنشور إلى جانب ما بداخل صندوق الهاتف.

ميزات iPhone 14 Pro Max

حجم شاشة iPhone 14 Pro Max هو 6.72 بوصة.

العديد من تقنيات الاتصال من الجيل الخامس والثالث والجيل الرابع وتقنيات الاتصال الأخرى.

تتميز الكاميرا الخلفية لـ iPhone 14 Pro Max بدقة 45 ميجابكسل خارج الصندوق.

تفتقر إلى الحدود الجانبية.

طراز المعالج هو A16.

يجب أن يتمتع جهاز iPhone 14 Pro Max بسعة 2 تيرابايت.

تم أيضًا تضمين العديد من التحديثات الجديدة والميزات المميزة مثل مكبرات الصوت الاستريو عالية الجودة في iPhone 14 Pro Max.

يعمل الميكروفون القوي الموجود في iPhone على عزل الضوضاء أثناء تشغيله.

أربع كاميرات خلفية واثنتان أماميتان تشكلان الكاميرات الست المتوفرة في iPhone 14 Pro Max.

متى يتوفر iPhone 14 Pro Max في المتاجر؟

ستصدر Apple Watch الجديدة جنبًا إلى جنب مع الدفعة الأولى من هواتف iPhone 14، والتي ستصدرها شركة Apple الأمريكية في سبتمبر. ومع ذلك سيظهر iPhone 14 Pro Max لأول مرة في فبراير من العام المقبل 2023. وهي متوفرة في العديد من الأسواق العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

عيوب iPhone 14 Pro Max

بطارية الهاتف بسعة كبيرة 4500 مللي أمبير.

تبلغ سعة شحن الهاتف 20 واط فقط وهي نسبة منخفضة جدًا مقارنة بالهواتف التقليدية التي تتمتع بسعة شحن تبلغ 120 واط.

سعر آيفون 14 برو ماكس في مصر والسعودية

تم تسريب أبرز مواصفات الهاتف التي سبق ذكرها بالإضافة إلى بعض التوقعات بشأن سعر iPhone 14 Pro Max في السعودية في الأسابيع الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومصر التي وصلت على النحو التالي: