نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أهم الفروقات بين مواصفات هاتف ايفون 13 وايفون 14 الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد شهور من الشائعات أعلنت شركة أبل أخيرًا عن أحدث إصدارتها من الهواتف الذكية iPhone 14 و iPhone 14 Pro وأيضًا ساعتها الذكية Apple Watch 8 الجديدة وسماعتها AirPods Pro 2 المحدثة.

وقد تم الإعلان عن تلك المنتجات خلال عرض تقديمي مدته 90 دقيقة تم بثه على صفحتها على الإنترنت، حيث

أهم ما يميز أيفون 14 الجديد

إذا كان هناك شيء يمكن أن نقوله عن أجهزة أبل الجديدة، هو أن الشركة تريد جعل أجهزتها لا غنى عنها كما كانت دائمًا.

حيث ستتمتع أجهزة iPhone و Apple Watch الجديدة بميزة الكشف عن الأعطال، وأيضًا سيتمكن iPhone من إرسال رسائل الطوارئ عبر الاتصال بالأقمار الصناعية حتى في عم وجود تغطية للشبكة.

مواصفات أيفون 13 مقابل مواصفات ايفون 14

ايفون 13 ايفون 14

حجم الشاشة 6.1 بوصة حجم الشاشة 6.1 بوصة معدل التحديث 60 هرتز معدل التحديث 60 هرتز ram 4 g ، ومعالج A15 Bionic ram 6 g ومعالج A15 Bionic سعة تخزين 128GB, 256GB, 512GB سعة تخزين 128GB, 256GB, 512GB كاميراDual 12MP cameras (wide and ultra-wide) كاميرا Dual 12MP cameras (wide and ultra-wide)

ما الفرق بين أجهوة ايفون 14 الجديدة وأيفون 13

في الواقع إن الخبراء يعتبرون يعتبر iPhone 13 هاتف ممتاز، ومع ذلك لا توجد قفزة كبيرة من iPhone 13 إلى ايفون 14 ،فأيفون 14 يعمل على نظام معالج A15 كما كان ايفون 13، لكن Apple تحولت إلى وحدة معالجة رسومات خماسية النواة لتحسين الأداء مقارنة بهاتف العام الماضي.

بينما الكاميرا الرئيسية لا تزال 12 ميجابكسل و ويوجد أيضًا مستشعر أكبر لالتقاط صور محسّنة أكثر في الإضاءة المنخفضة، حيث يحتوي الهاتف الجديد على مستشعرات مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل مع عدسة قياسية عريضة وواسعة للغاية، لكن الهاتف الجديد يحتوي على نفس تقنية تحويل المستشعر في الجزء الرئيسي ، ونفس وحدات البكسل ذات التركيز البؤريبنسبة 100٪ للحصول على لقطات رائعة وواضحة.

لكن هناك فرق في هاتف iPhone 14 Plus الجديد والذي يحل محل هاتف iPhone mini القديم حيث يوفر شاشة كبيرة متوسطة لتكون بديلة لماكس برو

أما بالنسبة للسعر فيزيد سعرايفون 14 عن ايفون 14 بحوالي 100 دولار، حييث يبلغ سعر الهاتف الجديد الذي يبلغ 799 دولارًا، بينما بلغ سعر ايفون 13 ، 699 دولار.