نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر iphone 14 pro max” رسمياً الإعلان عن هاتف ايفون 14 برو ماكس الجديد تعرف على المواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك بعض التسريبات حول مواصفات هاتف آيفون 14 الجديد، ومن المتوقع إطلاقه خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث أن من المتوقع أن هاتف آيفون 14 الجديد يكون بمواصفات جبارة وعالية تفوق هاتف آيفون 13 برو ماكس، ويأتي الإصدار الجديد بتصميم مميز وجذاب، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن مميزات هاتف آيفون 14 الإصدار الجديد تابعوا معنا.

مواصفات آيفون 14

هناك تسريبات تؤكد على الهاتف الجديد من شركة آبل وهو آيفون 14 سيأتى بمميزات مذهلة تفوق اى اصدارات سابقة لعائلة آيفون القديمة، من خلال الأسطر التالية سوف نتحدث عن أهم مواصفات هاتف آيفون 14وهي التالي:

يأتي الهاتف بكاميرا كبيرة في الخلف بدقة ٤٨ ميجا بكسل.

حجم الهاتف ٦.٧ بوصة.

حيث يتميز هاتف آيفون 14 بسماعات خارجية من أعلى أنواع السماعات وقوية جداً، تعرف بسماعات الاستريو.

يحتوي الإصدار الجديد على ميكروفون قوي جداً، ويعمل على عزل أى ضوضاء عند تشغيله ويحجب أى صخب حول المستخدم.

يحتوي الهاتف الجديد على ٦ كاميرات، في الجزء الأمامي من الهاتف توجد كاميراتان وفي الخلف يوجد أربع كاميرات.

كاميرا الهاتف تصل قيمة تعادلها ل ١٦ ميجا بايت.

بطارية الهاتف تتحمل لوقت طويل عدم الشحن.

شاحن الهاتف يتميز بأنه سريع جداً.

سعة بطارية الهاتف الجديد تصل ل ٣٠٠٠ أمبير.

شاشة هاتف آيفون 14 الجديد تكون بمساحة ٦.٧٢ بوصة، بمعدل ١٢٠ هرتز.

شاشة آيفون 14 مقاومة للخدوش ولا تتأثر ببصمات الأصابع.

الكاميرا السيلفي في الهاتف بدقة ١٢ ميجا بكسل.

وزن هاتف آيفون 14 ٢٢٨ جرام.

الشاشة تعمل بتقنية ال Qhd.

نظام التشغيل للهاتف هو IOS 16.

يأتي الهاتف الجديد من غير حواف جانبية.

يأتى الهاتف الجديد مصنوع من زجاج مقوى، و بإطار من الألومنيوم من أجل الحماية.

موعد إطلاق هاتف iPhone 14 Pro max

تعمل شركة آبل على إطلاقه أول فئة من هاتف آيفون 14 الجديد في شهر سبتمبر الجاري، ويتم طرحه في كافة الأسواق باختلاف سعر الهاتف حسب مساحة كل إصدار.