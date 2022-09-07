نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Dls 22 Dream League Soccer دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة Dls 22 من أكثر ألعاب كرة القدم المميزة التي تم إصدارها لأول مرة عام٢٠١٤م، والتي تمنحك تجربة لعبة مميزة من خلال مشاركة أشخاص من مختلف أنحاء العالم، وتتمتع اللعبة بالكثير من المميزات التي سوف نقدمها لك بالإضافة إلى إمكانية تحميلها في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر للبدء بتكوين فريق مثالي وخوض مباراة قوية والتأهل بفريقك لأعلى المستويات. لعبة Dream League Soccer والشهيرة باسم Dls 22 في نسختها المحدثة الجديدة لهذا العام تضمن لك تجربة مختلفة وفريدة بعد تحقيقها نجاحًا كبيرًا خلال السنوات السابقة وتم تصنيفها في المرتبة الخامسة ضمن أبرز الألعاب المجانية، أصبح بإمكانك الآن تكوين فريقك بين أكثر من ٤٠٠٠ فريق.

خطوات تحميل Dls 22

إذا كنت تبحث عن خطوات تنزيل اللعبة على هاتفك، اتبع الآتي:

ادخل على المتجر الخاص بهواتف الاندرويد.

وفيما يخص هواتف الايفون افتح أبليكشن آب ستور واكتب في مربع البحث “Dream League Soccer“، ثم اضغط على علامة البحث.

بعد ذلك ستظهر لك صفحة التحميل، انقر فوق المربع المدون عليه كلمة “تثبيت”.

مميزات النسخة الجديدة من لعبة Dls 22

تتمتع اللعبة بالعديد من المميزات التي سببًا في اشتهارها، وهي كالآتي:

تعد أولى مميزاتها أنها مجانية لا يتم فرض رسوم عند تحميلها.

يمكن اللعب بها دون الحاجة للإنترنت.

تمتاز بتقنية الجرافيك ثلاثي الأبعاد الذي يجعلك تشعر بالمباراة كأنها على أرض الواقع.

يمكنك وضع الخطط التنفيذية للمباراة وقيادة الفريق.

تستطيع أيضًا اختيار أطقم الفريق، وملعب المباراة وجهازك الفني.

سوف تتمكن من المشاركة بالبطولات المتوفرة داخل اللعبة لمنافسة فرق من مختلف الدول.

كيفية تغير شعار الفريق داخل اللعبة؟

تتيح لك اللعبة إمكانية تغيير اللوجو الخاص بفريقك لأي نادي ترغب به، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

باشر بتشغيل اللعبة على جهازك، ثم ادخل إلى خانة الإعدادات

انقر فوق الرمز الموجود لفريقك، ثم اختر كلمة تخصيص شعار.

قم بالضبط بين الشعار المخصص من خلال إدخال رابط الشعار الذي ترغب به، ويمكنك اختيار الرابط لأي فريق من خلال بحث جوجل ووضعها مكان الربط.

الوصف

لعبة Dls 22 من أشهر ألعاب كرة القدم المجانية المتوفرة على الإنترنت، والتي تمتاز بمساحة تخزين لا تتخطى ٥٠٠غيغابايت، فضلًا عن دعمها لجميع أنظمة الهواتف والكمبيوتر.

الخاتمة

قدمنا لك خطوات تثبيت لعبة Dls 22 على هاتفك، كما وضحنا لك المميزات التي تقدمها لك اللعبة للقيام بتجربة كرة قدم ممتعة، ولم ننسى خطوات تغير شعار الفريق الخاص بك لإضافة واقعية أكثر للعبة.