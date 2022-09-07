نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات iphone 14 الغير متوقعة ومتى ينزل السعودية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصل iphone 14 قبل قليل لتوه من شركة آبل العالمية وأعلنت الشركة الأمريكية عن سعر ومواصفات السلسلة الجديدة المنتظرة لدى الكثيرين حول العالم لا سيما في المملكة العربية السعودية، ويعتبر الهاتف الجديد هو الهاتف الأقوى لدى شركة آبل العالمية، وأعلنت الشركة رسميًا عن المواصفات الغير متوقعة في الهاتف الجديد. مواصفات iphone 14 غير متوقعة في المملكة العربية السعودية يأتي الهاتف بتشكلية ألوان منها الأسود ميد نايت والذهبي والأبيض والأسود القاتم.

وفي الوقت نفسه سوف تظهر الإشعارات في النوشت الخاص بالكاميرا الأمامية للجهاز.

الكاميرا الأمامية للجهاز أصبحت الآن تحتوي على تركيز اتوماتيكي على الوجهة أثناء تحريك الهاتف. سعر iphone 14 آيفون 14 في المملكة العربية السعودية آيفون 14 بـ779 دولار أو 3000 ريال سعودي للنسخة الـ64 جيجا.

وفي الوقت نفسه هناك نسخة آيفون 14 بلاس مقابل 889 دولار أو 4000 ريال سعودي لنسخة 64 جيجا.

كذلك آيفون 14 برو مقابل 999 دولار أو 4500 ريال سعودي للنسخة الأصغر.

أما الآيفون 14 برو ماكس للنسخة الأكبر 1 تيرا تأتي بـ1099 دولار أو 5500 ريال سعودي. متى ينزل أيفون 14 iphone 14 السعودية؟ 16 سبتمبر من الشهر الجاري، أما الطلب المسبق يبدأ في 9 سبتمبر الجاري آي بعد 48 ساعة من الآن.

وفي الوقت نفسه الهاتف سوف يكون متاح للطلب المسبق لدى مكتبة جرير وأيضا لدى موقع اكسترا السعودي.

ايفون 14 بلاس سوف يأتي متأخرًا في 7 اكتوبر للطلب المسبق و15 اكتوبر للشراء من المتاجر. التحسينات المتميزة على الآيفون 14 الجديد كليا ترقية جديدة للكاميرا الواسعة مع مستشعر أكبر والمزيد من التركيز.

تحسن 3 مرات في الصور ذات الإضاءة المنخفضة.

عدسة أكثر وضوحا مع مزيد من التفاصيل وعدسة ماكرو أفضل.

‏أداء الإضاءة المنخفضة أفضل لجميع عدسات الكاميرا الثلاث بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية.

سوف توفر كاميرا آيفون 14 تحسين بنسبة 49% على جودة التصوير أثناء الإضاءة المنخفضة.

الجهاز الجديد يحتوي أيضا على الميزة الثورية وهي الاتصال عبر الاقمار الصناعية مباشرة بحالة الطوارئ.

الجديد أن هذه الميزة أصبحت متاحة مجانا لعملاء ايفون 14 لمدة عامين فقط ولكنها سوف تبدأ في كندا أولا.

ليس من المعلوم متى تصبح هذه الميزة متوفرة في السعودية.

يأتي اللون البنفسجي لأول مرة في آيفون 14 برو الجديد.

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