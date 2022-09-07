نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات هاتف أيفون 14برو ماكس الجديد والسعر المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد أعلنت مؤخرا شركة أبل عن صدور هاتف أيفون 14برو ماكس، وتعد الهواتف الأغلى ثمنا لذلك ينتظر العديد من الأشخاص الإعلان عن سعر الهاتف بشكل رسمي في الاسواق، ويتصدر عناوين البحث عن المميزات التي يحتوي عليها هذا الهاتف، من حيث الإضاءة والمعالج ودقة التصوير وتشغيل للشبكات الأنترنت، وغيرها من المزايا والخصائص لهذا الهاتف، وسوف نعرض لكم في هذا المقال مزايا هاتف أيفون 14برو ماكس، وسعره داخل بعض الدول.

مميزات هاتف أيفون 14برو ماكس الجديد

يبحث العديد من الأفراد عن أهم وأفضل بها هذا الهاتف، حيث تعرف شركة أبل دائما بقوة هواتفها والذي يجعلها الأغلى ثمنا دائما، ونوضح لكم هذه المميزات في النقاط التالية.

يأتي هاتف أيفون مزود بخصية ضد الماء والغبار، مما يجعل الهاتف مقاوم جيد في حالة تعرضه للماء.

يتميز الهاتف أيضا بثلاثة كاميرات خلفية كل كاميرا فيهم تكون بدقة 12 ميجا بيكسل، وتتميز كل كاميرا بدقة وضوح عالية لتصوير أجمل الفيديوهات والصور.

كما أنه يتميز الهاتف بأنه يوجد به وسائل أمان كفاية عند محاولة فتح الجهاز من قبل أي شخص آخر غير صاحب الهاتف.

حيث يتمتع الهاتف بوجود بصمة للوجه، وبصمة الأصبع.

كما أن يتميز الهاتف بشكل انسيابي مميز وغلاف خارجي مصنوع من الألومنيوم لمقاومة الصدمات.

أسعار هاتف أيفون14برو ماكس في الأمارات

كما أنه من المعروف أن دول الخليج تتمتع بالثراء وقدرتها على شراء هواتف أيفون، ولذلك يعد بيع هاتف أيفون14برو ماكس كثيرا في دولة الإمارات ويتميز سعر الهاتف هناك للنسخة 256 جيجا بسعر5050 درهم، بينما تباع النسخة 512 جيجا بسعر 5500 درهم، أما عن أعلي نسخة للذاكرة لهذا الهاتف وهي بسعة 2 تيرا بسعر 6200 درهم.