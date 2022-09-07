نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يتصل بالقمر الصناعي.. تعرف على مواصفات وأسعار أيفون 14 iPhone 14 Pro الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات ايفون 14 فى مصر والسعودية، ينتظر الجميع لحظة انطلاق مؤتمر آبل السنوى 2022 للكشف عن أحدث إصدارات هواتفها وهو أيفون 14 من أجل معرفة كافة المواصفات والتحسينات التي يأتي بها وتميزه عن سلسلة آبل السابقة 13، وأيضا التعرف على موعد إطلاقه وبيعه فى الأسواق العالمية والعربية الذي يترقبه عشاق وحاملي هواتف آبل على أحر من الجمر، ويأتي مؤتمر أبل هذا العام على غير موعده، فقد اعتادت شركة أبل على الإعلان عن هواتفها الحديثة فى منتصف شهر سبتمبر، ولكن فى هذا العام تم تقديم موعد مؤتمر آبل ليكون اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 فى تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والذي سوف يكون تحت عنوان FAR OUT .. أبعد بكثير.

مواصفات هاتف ايفون iPhone 14 Pro

كشفت شركة آبل مواصفات هاتف ايفون 14 وiPhone 14 Pro رسمياً، حيث جاءت مواصفات الهاتف بمميزات كثيرة توقعها الكثيرين من قبل وكان من أهمهم.

حجم الشاشة: 6.1 بوصة، 120 هرتز، Super Retina XDR.

وزن الهاتف: 174 جرام.

الذاكرة الداخلية: 128/ 256/ 512 جيجا بايت.

الذاكرة العشوائية: 4 جيجا بايت.

المعالج: Apple A16 Bionic.

البطارية: 3000 ملى أمبير- بقوة 20 واط.

نظام التشغيل: ios 15.

الكاميرا الخلفية: الكاميرا الرئيسية (1): 12 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة F/1.6.

كاميرا الزاوية الواسعة (2): 12 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة F/2.4.

الكاميرا الأمامية (السيلفي): تبلغ دقتها 12 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة F/2.2.

كاميرا الفيديو: تبلغ دقة تصوير الفيديو 2160P 4k بمعدل 30/60 إطار.

دقة 1080P FHD بمعدل 30/60 إطار.

يأتي تصوير الفيديو بتقنية Dolby Vision، HDR.

يتميز أيفون 14 بأنه يمكنه الاتصال بالقمر الصناعي وذلك يكون في حالات الطوارئ، حيث يتم توجيه الهاتف إلي أقرب قمر صناعي، والهاتف سيوجهك لعمل ذلك، وبعدها سوف تتمكن من إرسال الرسائل والتواصل منها.

تصل الإضاءة في هاتف iPhone 14 Pro إلى 2000nits.

هواتف iPhone 14 ستدعم خاصية التعرف على حوادث السيارات مثلما تدعمها ساعة Apple Watch 8 الجديدة.

سعر هاتف أيفون 14 فى مصر والسعودية

أعلنت أبل من خلال المؤتمر عن أسعار هواتفها الجديدة لتكون كالتالي: