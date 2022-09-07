نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد حجز أيفون 14 برو في الشرق الأوسط || موعد استلام iphone 14 pro من الشركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بشركة apple الذي كشف عن موعد حجز أيفون 14 برو الجديد، حيث كشفت الشركة خلال هذا المؤتمر عن خطتها الجديدة للمبيعات المستهدفة في العام الجديد، كما كشفت كذلك عن هاتف iphone 14 pro وكذلك طريقة حجز الهاتف عبر المواقع الرسمية للشركة، وكذلك موعد استلام الهاتف الجديد أيفون 14 بروماكس من الشركة، ومن ضمن الميزات الجديدة للهاتف إمكانية إجراء الاتصالات والمكالمات عبر القمر الصناعي دون الحاجة إلى شريحة SIM، وتكون هذه المكالمات في حالة الطوارئ، وتعتبر هذه الميزة جديدة خاصة أنه لاتتواجد أي هواتف تعمل بهذا النظام سوى هواتف تسلا التي تنتجها شركة تسلا المملكة من الملياردير الأمريكي إليون ماسك.

موعد حجز أيفون 14 برو

وحددت الشركة يوم الجمعة القادم الموافق 9 من سبتمبر 2022 بداية حجز الهاتف الجديد من الشركة، وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة آبل، حيث يتم التقديم على طلب الهاتف وإدخال البيانات الأساسية للمتقدم على طلب الهاتف، وذلك حتى يتمكن المستخدم من استلام الهاتف الجديد في الوقت المحدد، ويمكن الاطلاع على سعر هاتف أيفون 14 برو أيضا، ومن ضمن المميزات الجديدة في هاتف أيفون 14 أنه يتميز بدرع من مادة السيراميك لمقاومة الصدمات في حالة سقوطه من يد المستخدم، كما يتيح الهاتف خاصية التصوير بالزوم عن طريق أربع خطوات للزوم تجعل الصورة أكثر قربا وصفاء ووضوحا، بالإضافة إلى أن الكاميرا الخاصة بالهاتف بقدرة 48 ميجا بكسل لصورة أكثر نقاء، كما أن خاصية السطوع بالهاتف بخاصيتين:

الأولى بدقة nits1600 وهي إمكانية السطوع داخل المنزل وفي الأماكن المغلقة.

الثانية بدقة nits 2000 وذلك للسطوع خارج المنزل وفي الأماكن المفتوحة.

موعد استلام هاتف iphone 14 pro

ويمكن لجميع العملاء الذين سيتقدمون بطلب شراء واقتناء هاتف أيفون 14 برو في موعد بدايته من يوم 16 سبتمبر حسب الدولة التي يتقدم منها راغب شراء الهاتف، ويأتي الهاتف الجديد بأربعة ألوان جديدة هي الأبيض والأسود والذهبي والفضي، كما يأتي الهاتف بكاميرا أمامية جديدة بخاصية autofocus بدقة 12 ميجابكسل بالإضافة إلى أن هذه الكاميرا تتصف بالاتساع الكبير ultra wide، ويقوم الهاتف الجديد بعرض الصورة بخاصية السينما بدقة 4K24، ويقوم الهاتف بالتقاط العديد من الصور المتتابعة للوصول إلى الصورة الأنسب.