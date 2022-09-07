سعر ومواصفات Huawei Mate 50e.. نازل بقوة وبينافس الأنواع التانية

انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات Huawei Mate 50e.. نازل بقوة وبينافس الأنواع التانيه والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات هاتف Huawei Mate 50e

مواصفات Huawei Mate 50e

رياض - احمد صلاح - إلى جانب سلسلة Mate المعروفة بأسعارها الباهظة، تطلق شركة Huawei هاتفبمواصفات عالية الجودة وسعر مناسب لأصحاب الدخل المتوسط، جاء سعره مناسبًا جدًا مقارنةً بأسعار باقي إصدارات سلسلة Mate والتي تتجاوز معظمها خمسة عشر آلاف جنيه، إليكم تفصيل عن أهم وأبرز مواصفات هاتف Huawei Mate 50e وسعره في السوق المصرية المحلية للهواتف الذكية.

تجهّز Huawei الصينية أجهزتها بمواصفات عالية الجودة، على سبيل المثال نذكر لكم هاتف Huawei Nova Y70 والذي سبق وأن شاركنا معكم موجزًا عنه، مبينين مواصفاته وسعره في السوق المصرية، بشكل عام فإن أسعار تلك الفئة “الابتدائية” كانت مناسبة مقارنة ب سلسلة “Mate”، وهذا ما حاولت هواوي تعديله في سلسلة “Mate e”.

سعر هاتف Huawei Mate 50e في مصر

سعر Huawei Mate 50e في مصر

إن سعر هاتف Huawei Mate 50e في مصر يساوي 12 ألف جنيه تقريبًا، وأهم مواصفاته هي: