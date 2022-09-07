نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر آبل رسمياً الإعلان عن هاتف ايفون 14 بجميع اصدارتة iphone 14 pro في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينطلق مؤتمر آبل السنوي خلال اليوم الذي ستكشف خلاله عن آخر إصدارات هواتف آيفون 14 وأيضا ساعة آبل الذكية بعنوان أبعد بكثير FAR OUT، ظهر في المؤتمر ما سيتم الكشف عنة حيث سيكون هاتف آيفون 14 الجديد بجميع إصداراته المختلفة والجيل الحديث من ساعه آبل الذكيه مع وجود نظام التشغيل الأحدث لهواتف آيفون الجديدة ios 16

مؤتمر أبل

جرت العادة ان يتم إعداد مؤتمر آبل وتنظيمه خلال يوم 10 سبتمبر من كل سنة للإعلان عن أحدث إصدارات الشركة الضخمة، بالاضافة إلى أن هذا العام سيقام المؤتمر خلال يوم 7 سبتمبر وذلك لأسباب كثيرة.

إلى جانب تخلي أبل عن اختيارها إلى يوم الثلاثاء ليكون يوم تنظيم مؤتمرها السنوي وإقامته، وذلك يرجع لقلق وخوف الشركة الأمريكية من التضخم الذي يشهد الإقتصاد العالمي في هذا الوقت الحالي، وهذا سبب دفعها لتقديم موعد المؤتمر من 10 سبتمبر إلى 7 سبتمبر.

موعد انطلاق مؤتمر آبل

ينطلق المؤتمر السنوي لأبل هذا العام 2022 خلال اليوم السابع من شهر سبتمبر خلال الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، وبتوقيت أبو ظبي الساعة 9:00 مساءاً أما بتوقيت مكة المكرمة فيكون موعد المؤتمر خلال الساعه 8:00 مساءاً

سيتم اذاعة فعاليات المؤتمر من خلال الموقع الرسمي لشركة آبل وعن طريق القناه الرسميه لشركه آبل على اليوتيوب بالإضافة إلى الكثير من مواقع اخبار الإلكترونية الأجنبية التي ستحرص على تغطية المؤتمر بالكامل.

أهم المميزات المتوقعة لهاتف ايفون 14

ظهرت العديد من التسريبات كما جرت العادة لسلسه هواتف آيفون، عن قدرات هاتف آيفون الحديث قبل طرحه تكشف عن العديد من معلومات الهاتف المنتظر وملامحه

تعتزم شركة آبل الإعلان عن عدد من إصدارات آيفون 14 الجديد والذي ستتميز بخمس مزايا متطورة وحديثة

وهما iPhone 14

وiPhone 14 Max

وiPhone 14 Pro

،iPhone 14 Pro Max

● إجراء اتصالات في المناطق النائية.

وكانت هذة الميزة من ضمن أهم المميزات الحصرية التي يحتمل أن يطرح بها الهاتف هذا العام.